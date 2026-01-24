«Теремок» выбрал Новосибирск для экспансии

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» объявила о планах географической экспансии. В число целевых городов для выхода в 2026 году вошел Новосибирск.

Основатель компании Михаил Гончаров на пресс-конференции сообщил, что в сибирской столице у сети уже есть потенциальный партнер в лице местного крупного ресторатора. Гончаров подчеркнул, что развитие в новых регионах зависит в первую очередь от наличия надежных партнеров с опытом, а не только от размера города. Франшизная модель для «Теремка» не рассматривается. Экспансия будет строиться через партнёрство с местными операторами.

— Нам нужна некая консолидация. Что касается финансовой стороны, то нам интересно открывать минимум 6–7 торговых точек в городе. Но потенциально я рассчитываю, что город-миллионник способен принять до 15–20 ресторанов «Теремок», — заявил Михаил Гончаров.

Все новые точки, включая новосибирские, будут открываться только в обновленном формате. По словам Гончарова, за последние восемь лет сеть полностью отказалась от старого концепта. Даже на фуд-кортах сеть организует собственную зону посадки и подает блюда в фарфоровой посуде. При этом «Теремок» сохраняет интерес к локациям в торговых центрах, прогнозируя, что их роль сместится в сторону развлечений, но они останутся точками притяжения аудитории.

В настоящее время «Теремок» управляет 349 точками в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и их областях.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе.