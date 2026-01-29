Поиск здесь...
Купить среду для жизни: почему эко-квартал «На Кедровой» — выгодное вложение в будущее семьи

Дата:

ГК «Расцветай» открыла продажи квартир в новом доме эко-квартала «На Кедровой». Это возможность не только приобрести современное жилье, но и сделать вложение в актив с высоким потенциалом роста

Выгодные вложения на старте

Приобретение жилья на старте продаж — это не просто покупка квартиры по выгодной цене, это вложение средств в актив с высоким потенциалом роста.

— Стоимость квадратного метра в этом проекте будет идти вверх, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — По мере освоения территории эко-квартала «На Кедровой» и ввода новых домов цены будут только расти.

В эко-квартале «На Кедровой» представлено жилье площадью от 26 до 59 квадратных метров. Его основные преимущества — адаптивные планировки.

Детство без гаджетов

Эко-квартал «На Кедровой» — пример обустройства локации добрососедства и яркого детства. Жителям доступны около 7 гектаров дворов с лаунж-пространствами, беговыми дорожками, спортивными воркаут-комплексами. Точкой притяжения эко-квартала стала центральная площадь с сухим фонтаном, где разместятся кафе с летними верандами, аллеи для прогулок.

эко-квартал «На Кедровой»

Летом в эко-квартале «На Кедровой» прошло не просто открытие фонтана, а настоящий праздник добрососедства.

— Мы считаем, что хорошо организованная среда в современном квартале решает еще одну важную задачу современного общества — формирование «живых» социальных связей у детей, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Уверены, что чем более разнообразной и интересной для ребенка будет среда квартала, тем больше времени он будет гулять и общаться со сверстниками.

По мнению родителей, современным детям не хватает живого общения со сверстниками (17%), физической активности, спорта и прогулок (18%). Это данные социологов ВЦИОМ. В индустриальном обществе дети все меньше времени проводят на улице: по исследованиям аналитиков, за смартфонами и планшетами они просиживают 4–5 часов в день, а на улице гуляют 60 –165 минут в день.  

В эко-квартале «На Кедровой», кроме традиционных многофункциональных детских островков, есть и уникальные пространства для игр с водой, которые положительно влияют на развитие мелкой моторики и воображение ребенка. Центром притяжения для маленьких жителей квартала стал большой плейхаб с огромной песочницей, качелями, разными «фишками» для детского досуга и игровой скульптурой «Динозавр», предусматривающей возможности для увлекательных подвижных игр.

Застройщик: ООО СЗ «Антей». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Erid: F7NfYUJCUneTUTxWGKve

Реклама. Рекламодатель: ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Иллюстрации предоставлены рекламодателем

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

