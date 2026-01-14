В Новосибирске резко выросли продажи лекарств от простуды

Категория «Простуда и грипп» стала безусловным драйвером продаж на аптечном рынке Новосибирской области в декабре. Продажи в рублях выросли почти на 78% к ноябрю, констатировали аналитики сервиса «Индекс Megapteka.ru». Средняя цена покупки составила 415 рублей.

— После слабого ноября рынок вошёл в полноценную зимнюю фазу: декабрь стал пиковым месяцем по спросу на противовирусные, симптоматические и сопутствующие препараты, — отмечает эксперт-провизор Наталья Долгих.

Так на втором месте по росту спроса препараты от боли и воспаления (+28%), на третьем — эндокринные средства (+26%).

Самые большие расходы у новосибирцев в декабре были на покупку эндокринных препаратов — средний чек составлял 1660 рублей. На втором месте контрацептивы — 1305 рублей, на третьем сердечные препараты — 989 рублей.

Средняя стоимость типовой «аптечной» корзины в декабре в Новосибирске составила 7102 рубля (+0,31% к ноябрю).

По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, на 52-й календарной неделе 2025 года (с 22.12.2025 по 28.12.2025) в регионе сохранялась динамика снижения уровня заболеваемости ОРВИ. Общее число зарегистрированных случаев сократилось на 22,6 %, по сравнению с 51-й неделей. Количество пациентов с диагнозом грипп уменьшилось на 16,8%. Лабораторный мониторинг выявил три основных штаммов вируса гриппа, циркулирующих на территории региона.

Гриппа типа А (нетипированных);

Гриппа типа А (H3N2);

Гриппа типа B.

На второй календарной неделе 2026 года (с 05.01.2026 по 11.01.2026) в общее число зарегистрированных случаев ОРВИ на 6,9 % ниже показателей первой недели, а количество пациентов с диагнозом грипп уменьшилось на 60,3% (75 случаев). В ведомстве полагают, что это связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и период школьных каникул. Среди штаммов гриппа, по-прежнему, доминирует A(H3N2).

Напомним, врачи прогнозировали пик заболеваемости гонконгским гриппом после Нового года.

Ранее редакция сообщала о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконкского гриппа.