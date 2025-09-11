Предприниматели Новосибирской области наращивают обороты на маркетплейсах

По итогам первого полугодия 2025 года с маркетплейсом Ozon сотрудничали 9 тысяч новосибирских предпринимателей. Их оборот на платформе составил 22.5 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 22%. Как отметили в компании, четверть работающих на площадке предпринимателей в возрасте до 35 лет.

В Минэкономразвитии Новосибирской области отмечают, что фулфилмент-фабрика Ozon, построенная компанией на территории Промышленно-логистического парка, стала крупнейшим логистическим центром компании в Сибири.

— В российском рейтинге компании Новосибирская область входит в топ-10 регионов по продаже товаров: рост на 50% к 2024 году. За покупками на площадку приходят 50% новосибирцев, делающих покупки в интернете. Среди популярных категорий — одежда, товары для автомобиля, строительства и ремонта, — уточнили в пресс-службе маркетплейса.

Сеть компании составляет около 1,5 тысяч пунктов выдачи заказов. Из них 30% находятся в населенных пунктах до 30 тысяч человек. В сеть также входит два сортировочных центра. В прошлом году Ozon планировал расширение складской инфраструктуры в городах Сибири.

Оборот Wildberries в Новосибирской области в первом полугодии 2025 года вырос на 43%. Об этом сообщили в компании в ответ на запрос Infopro54. Количество зарегистрированных на площадке селлеров из Новосибирской области увеличилось на 9%. Цифры их оборота и количества селлеров в компании озвучить отказались, отметив, что это коммерческая тайна.

В ответ на запрос Infopro54 пояснили, что самыми популярными категориями у покупателей остаются традиционные для Wildberries одежда и обувь, товары для красоты, белье и текстиль. Самыми быстрорастущими в регионе стали относительно новые категории — например, крупная бытовая техника +230%, шины и диски +190%, ноутбуки и ПК +170%.

— Мы уже давно фиксируем тренд на смещение фокуса покупателей в сторону более дорогих, сложных и часто крупногабаритных товаров: растёт доверие к онлайн покупкам, а также важную роль играет доставка до двери клиента, — отметили в пресс-службе макркетплейса.

Самыми дорогими товарами, помимо автомобилей, где средний чек превысил 2,7 млн руб., стали «макбуки» в топовых комплектациях стоимостью свыше 400 тыс. руб., ювелирные изделия с бриллиантами (серьги) за 300-350 тыс. руб., игровые ПК стоимостью 300 тыс. руб. Напомним, в августе маркетплейс запустил новый склад для сверхгабаритных товаров в Новосибирске.

Редакция также направила запросы на комментарий о результатах работы в первом полугодии в Яндекс-Маркет и Мегамаркет. На момент публикации материала ответы на запросы не поступили. Напомним, в декабре 2024 года Яндекс Маркет также открыл в Толмачевском сельсовете под Новосибирском транзитный склад. Склад Мегамаркета открылся в ноябре в ТЦ МЕГА на месте IKEA.

Напомним, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общий оборот интернет-торговли за 6 месяцев 2025 года в Новосибирской области составил 98,8 млрд, тогда как за весь 2025 год — 155.5 млрд рублей. Об этом ранее рассказывал Infopro54 президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

В Новосибирской области, по словам Алексея Москаленко, наиболее активно через интернет в 2025 году покупали продукты питания (27,7 млрд, годом ранее 19,5 млрд). На втором месте цифровая и бытовая техника (22 млрд, годом ранее — 11,5 млрд), на третьем одежда и обувь (21,3 млрд, годом ранее 12 млрд), на четвертом — мебель и товары для дома (21 млрд, годом ранее — 13,5 млрд). При этом, по его словам, динамика прироста заказов через интернет в Новосибирске выше, чем в среднем по России.

По данным Новосибирскстата, на долю интернет-продаж в 2024 году в регионе пришлось 12.7% от совокупного оборота розничной торговли или свыше 136 млрд рублей. С 2020 года количество новосибирцев, совершающих онлайн-покупки, выросло в два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские селлеры получают предупреждения от налоговой за дробление бизнеса.