Опубликованы снимки лосей, сделанные фотоловушкой в лесу Новосибирской области

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области опубликовало снимки, которые были сделаны в лесной зоне Убинского района. Техника сфотографировала нескольких лосей.

Сотрудники Минприроды объяснили, что фотоловушка установлена на подкормочной площадке. С наступлением холодов охотоведы и егеря раскладывают на таких площадках корма для копытных. Животные охотно посещают места подкормки, и потому часто попадают в объектив фотоловушки. В свежей публикации министерства представлены несколько кадров, сделанных в дневное и ночное время.

По данным Минприроды, в лесах Новосибирской области обитает порядка 16 тысяч лосей.

