В Новосибирске закрывается ресторан Дениса Иванова «Т.Б.К. Лонж»

Известный ресторатор Денис Иванов в марте текущего года закроет один из своих новосибирских ресторанов — «Т.Б.К. Лонж». Это заведение было открыто в 2007 году.

О том, что ресторан дорабатывает последние недели, сообщила его директор Людмила Беспалова. Для постоянных клиентов это стало достаточно неожиданной новостью. «Т.Б.К. Лонж» является одним из старейших гастрономических проектов Дениса Иванова. Он относится к ресторанам премиум-класса. Заведение располагается в Академгородке, в Выставочном центре СО РАН. В качестве причин, которые привели к закрытию ресторана, называются общая экономическая ситуация и проблемы, с которыми столкнулся ресторанный бизнес. Сейчас компания принимает решения по команде проекта и судьбе помещения.

— У нас очень профессиональная команда, и, безусловно, мы будем стремиться её сохранить. Как правило, мы инвестируем в сотрудников значительные ресурсы: обучаем, показываем лучшие мировые рестораны, расширяем насмотренность. Поэтому, конечно, мы не заинтересованы терять такой ценный актив и рассматриваем возможности для перехода части команды на другие проекты. Что касается площадки, окончательное решение пока не принято. Сейчас идут обсуждения, поэтому говорить о дальнейшей судьбе пространства преждевременно, — сообщил Infopro54 генеральный директор «Ресторанов Дениса Иванова» Артур Ганагин.

Ресторанная группа Дениса Иванова объединяет более 40 заведений, расположенных в Новосибирске, Москве, Тюмени. Недавно компания вышла на рынок Узбекистана.

