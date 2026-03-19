В Новосибирске закрывается ресторан Дениса Иванова «Т.Б.К. Лонж»

Автор: Мария Гарифуллина

Он находится в Верхней зоне Академгородка

Известный ресторатор Денис Иванов в марте текущего года закроет один из своих новосибирских ресторанов — «Т.Б.К. Лонж». Это заведение было открыто в 2007 году.

О том, что ресторан дорабатывает последние недели, сообщила его директор Людмила Беспалова. Для постоянных клиентов это стало достаточно неожиданной новостью. «Т.Б.К. Лонж» является одним из старейших гастрономических проектов Дениса Иванова. Он относится к ресторанам премиум-класса. Заведение располагается в Академгородке, в Выставочном центре СО РАН. В качестве причин, которые привели к закрытию ресторана, называются общая экономическая ситуация и проблемы, с которыми столкнулся ресторанный бизнес. Сейчас компания принимает решения по команде проекта и судьбе помещения.

— У нас очень профессиональная команда, и, безусловно, мы будем стремиться её сохранить. Как правило, мы инвестируем в сотрудников значительные ресурсы: обучаем, показываем лучшие мировые рестораны, расширяем насмотренность. Поэтому, конечно, мы не заинтересованы терять такой ценный актив и рассматриваем возможности для перехода части команды на другие проекты. Что касается площадки, окончательное решение пока не принято. Сейчас идут обсуждения, поэтому говорить о дальнейшей судьбе пространства преждевременно, — сообщил Infopro54 генеральный директор «Ресторанов Дениса Иванова» Артур Ганагин.

Ресторанная группа Дениса Иванова объединяет более 40 заведений, расположенных в Новосибирске, Москве, Тюмени. Недавно компания вышла на рынок Узбекистана.

Ранее редакция рассказывала о том, что заведения общепита временно освободят от НДС.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Больше 1,2 млрд рублей заняли до зарплаты в Сбере жители регионов Сибири в первые два месяца 2026 года. За год популярность этого сервиса выросла почти на 40%.

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн – идти в банк и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — при начислении зарплаты. Банк напомнит о списании за два дня.

Болезнь начала мутировать: причины вспышки пастереллеза в Сибири объяснили федеральные эксперты

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области работает группа экспертов из Москвы под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. По итогам первого дня работы стали известны причины вспышек заболевания среди сельхозживотных: январские аномальные морозы в Западной Сибири.

— Заражение скота чаще происходит через корма, так как возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость связана со снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за резких перепадов температур, — заявили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Количество секонд-хендов в Новосибирске рухнуло на четверть

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирска всё чаще предпочитают ремонтировать имеющиеся вещи покупке новых. Эту тенденцию подтверждает статистика: за последние три года количество ателье по ремонту одежды в городе выросло, в то время как число секонд-хендов заметно сократилось. К таким выводам пришли аналитики геосервиса 2ГИС, изучив динамику числа организаций в крупнейших городах страны.

Сейчас в Новосибирске работает 505 ателье, специализирующихся на ремонте одежды. Это на 4,3% больше, чем в феврале 2024 года. Город следует за общероссийским трендом — в целом по стране число таких мастерских выросло на 12%, достигнув 10,5 тысячи точек.

Почти 50 тысяч женщин-предпринимательниц зарегистрированы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На начало марта 2026 года в Новосибирской области 48 988 женщин работают в статусе индивидуальных предпринимателей ИП. За три года количество новых ИП, учрежденных дамами, выросло почти на 25% (9781). Для сравнения индивидуальных предпринимателей-мужчин на 1 марта в регионе было 55 289. За три года их количество увеличилось на 22,23% (10057). Об этом редакции Infopro54 сообщили в сервисе Контур.Фокус.

— Наиболее активно женщины ведут бизнес в торговле — 14907 ИП.  На втором месте — операции с недвижимым имуществом (4184). На третьем — деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (3178), — отметили аналитики сервиса.

Пескобаза проиграла прокуратуре спор о нарушениях на Оби

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в очередном эпизоде противостояния вокруг прибрежных территорий Оби. Суд признал законным представление природоохранной прокуратуры к компании «Сибирский причал», которая эксплуатирует пескобазу на правом берегу реки в районе Чернышевского спуска.

Конфликт вокруг пескобаз длится уже почти два года. Летом 2024 года мэрия Новосибирска объявила о планах продлить Михайловскую набережную до Заельцовского бора. Муниципалитет принял постановление о резервировании земли и в одностороннем порядке расторг договоры аренды с тремя компаниями — «Стройсиб», «Причал» и «Сибирский причал». Бизнес должен был освободить участки до 17 июня 2025 года.

В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в публичном пространстве начали критиковать готовящуюся выставку «Сибирь – Ритуал 2026». Андрей Свиридов, член Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, написал обращение к широкому кругу лиц под заголовком «Новосибирску не нужно очередное "некрошоу"». Документ есть в распоряжении редакции.

Андрей Свиридов в своем письме напоминает истории выставок, которые в разных городах проводила компания «Некрополь», и об общественном резонансе, который они вызывают.

Бизнес

В Новосибирске закрывается ресторан Дениса Иванова «Т.Б.К. Лонж»

Бизнес

Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Власть Общество

Новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян

Общество Отставки и назначения

Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком

Общество

20 марта мусульмане Новосибирской области встретят Ураза-байрам

Бизнес Власть

Болезнь начала мутировать: причины вспышки пастереллеза в Сибири объяснили федеральные эксперты

Финансы

ПСБ запустил онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса на налоговом режиме АУСН

Бизнес Общество

Количество секонд-хендов в Новосибирске рухнуло на четверть

Бизнес ПроБизнес

Почти 50 тысяч женщин-предпринимательниц зарегистрированы в Новосибирске

Бизнес

Пескобаза проиграла прокуратуре спор о нарушениях на Оби

Бизнес Общество

В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

Финансы

Накопления сибиряков подросли в феврале

Бизнес

Количество сделок по покупке бизнеса в сфере туризма и АПК выросло в Новосибирске

Общество

Новосибирский аэродром «Мочище» оспаривает десятикратный рост тарифов за землю

Бизнес Недвижимость

Запуск первой очереди центра Wildberries в Новосибирске ожидается к июлю

Бизнес Общество

Новосибирский бронежилет получил сертификат «Сделано в России»

Бизнес Общество Технологии

За навык работы с нейросетями в Новосибирске предлагают до 250 тысяч рублей

Город Культура Общество

«Он был гораздо свободнее, чем сегодняшние архитекторы»: в Новосибирске начали отмечать 150-летие со дня рождения Андрея Крячкова

Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

