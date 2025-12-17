Новосибирские УК обязали перевести домовые чаты в MAX

Государственная Дума РФ на пленарном заседании окончательно приняла закон, обязывающий управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты в мессенджере MAX. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Уточняется, что конкретный порядок такого взаимодействия будет установлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Закон закрепляет несколько ключевых изменений в жилищном законодательстве:

Официальный канал связи: MAX становится обязательной цифровой платформой для коммуникации между обслуживающими организациями и собственниками. Это касается рассылки уведомлений, квитанций, информации о работах, отключениях ресурсов и собраниях;

MAX становится обязательной цифровой платформой для коммуникации между обслуживающими организациями и собственниками. Это касается рассылки уведомлений, квитанций, информации о работах, отключениях ресурсов и собраниях; Оформление решений собраний: решение общего собрания собственников об избрании членов совета МКД теперь должно оформляться протоколом по форме Минстроя и подписываться, в том числе, избранными членами совета. Предполагается, что это повысит легитимность и прозрачность процессов управления домом;

решение общего собрания собственников об избрании членов совета МКД теперь должно оформляться протоколом по форме Минстроя и подписываться, в том числе, избранными членами совета. Предполагается, что это повысит легитимность и прозрачность процессов управления домом; Приёмка работ: порядок и сроки оформления актов приёмки услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества также будут унифицированы и установлены Минстроем;

порядок и сроки оформления актов приёмки услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества также будут унифицированы и установлены Минстроем; Коллегиальное управление: собрание собственников получает право принять решение о том, что председатель совета МКД будет осуществлять свои полномочия совместно с другими членами совета, распределяя ответственность.

По мнению авторов инициативы, выбор в пользу отечественного мессенджера MAX обусловлен вопросами безопасности и идентификации. Они уверены, что это поможет решить проблему, которая сегодня затрудняет, например, проведение удалённых общих собраний собственников — верификацию участников.

Однако пока непонятно, как будет организована работа с гражданами, не пользующимися смартфонами или не желающими устанавливать конкретный мессенджер. Ожидается, что Минстрой пропишет альтернативные каналы связи для таких случаев в своём порядке. Кроме того, предстоит масштабная работа по обучению сотрудников УК и интеграции новых процессов в их работу.

Закон направлен на подпись президенту России Владимиру Путину и вступит в силу после официального опубликования, с учётом переходного периода для адаптации рынка.

В начале декабря новосибирцам стали приходить на электронную почту приглашения присоединиться к группе дома в MAX через Госуслуги. Модератором выступает ГЖИ Новосибирской области. Однако эксперт рынка ЖКХ подчёркивал, что жителям не нравится агитация, которую ведут представители органов власти, вступившие в группу, поэтому представители официальных структур из домового чата быстро исключаются. Самой УК не под силу модерировать чат, который «никогда не спит».

По оценке участников рынка, на конец ноября в MAX были созданы домовые чаты примерно 17% многоквартирных домов Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что новосибирскую компанию оштрафовали за использование WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).