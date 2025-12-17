Рекламодателям

Новосибирские УК обязали перевести домовые чаты в MAX

  • 17/12/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
домовой чат
Под действие закона также подпадают ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО

Государственная Дума РФ на пленарном заседании окончательно приняла закон, обязывающий управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты в мессенджере MAX. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Уточняется, что конкретный порядок такого взаимодействия будет установлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Закон закрепляет несколько ключевых изменений в жилищном законодательстве:

  • Официальный канал связи: MAX становится обязательной цифровой платформой для коммуникации между обслуживающими организациями и собственниками. Это касается рассылки уведомлений, квитанций, информации о работах, отключениях ресурсов и собраниях;
  • Оформление решений собраний: решение общего собрания собственников об избрании членов совета МКД теперь должно оформляться протоколом по форме Минстроя и подписываться, в том числе, избранными членами совета. Предполагается, что это повысит легитимность и прозрачность процессов управления домом;
  • Приёмка работ: порядок и сроки оформления актов приёмки услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества также будут унифицированы и установлены Минстроем;
  • Коллегиальное управление: собрание собственников получает право принять решение о том, что председатель совета МКД будет осуществлять свои полномочия совместно с другими членами совета, распределяя ответственность.

По мнению авторов инициативы, выбор в пользу отечественного мессенджера MAX обусловлен вопросами безопасности и идентификации. Они уверены, что это поможет решить проблему, которая сегодня затрудняет, например, проведение удалённых общих собраний собственников — верификацию участников.

Однако пока непонятно, как будет организована работа с гражданами, не пользующимися смартфонами или не желающими устанавливать конкретный мессенджер. Ожидается, что Минстрой пропишет альтернативные каналы связи для таких случаев в своём порядке. Кроме того, предстоит масштабная работа по обучению сотрудников УК и интеграции новых процессов в их работу.

Закон направлен на подпись президенту России Владимиру Путину и вступит в силу после официального опубликования, с учётом переходного периода для адаптации рынка.

В начале декабря новосибирцам стали приходить на электронную почту приглашения присоединиться к группе дома в MAX через Госуслуги. Модератором выступает ГЖИ Новосибирской области. Однако эксперт рынка ЖКХ подчёркивал, что жителям не нравится агитация, которую ведут представители органов власти, вступившие в группу, поэтому представители официальных структур из домового чата быстро исключаются. Самой УК не под силу модерировать чат, который «никогда не спит».

По оценке участников рынка, на конец ноября в MAX были созданы домовые чаты примерно 17% многоквартирных домов Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что новосибирскую компанию оштрафовали за использование WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

1 515

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Мессенджер MAX закон домовой чат


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мошенники продали 12 квартир в Новосибирске за 2025 год
17/12/25 17:30
Недвижимость Право&Порядок
Госдуму попросили доработать штраф для таксистов за перевозку детей без кресла
17/12/25 17:00
Новосибирцев просят поддержать соседние Томск и Шерегеш на всероссийском конкурсе
17/12/25 16:30
Общество
Количество алкомаркетов в Новосибирске за год сократилось на 314 точек
17/12/25 16:00
Бизнес Город Общество
Почти треть сибиряков планируют культурный отдых в новогодние праздники
17/12/25 15:50
Финансы
Новосибирские УК обязали перевести домовые чаты в MAX
17/12/25 15:00
Власть Общество
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел в ВТБ
17/12/25 14:45
Финансы
Новосибирцы стали чаще пользоваться трамваями и троллейбусами
17/12/25 14:00
Общество Транспорт
Новосибирский депутат обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
17/12/25 13:30
Власть Политика
ФАС проверяет высокие наценки на продукты в Новосибирской области
17/12/25 13:00
Бизнес
Новосибирские таможенники запретили сибирячке пить изменяющий сознание чай
17/12/25 12:30
ВЭД Право&Порядок
Маркетплейсы ужесточили условия возврата новогодних товаров для новосибирцев
17/12/25 12:00
Бизнес Общество
На дефицит газа пожаловались Владимиру Путину новосибирцы
17/12/25 11:00
Власть Общество
Антон Рехтин: 2025 год отработали на твердую четверку
17/12/25 10:43
Бизнес Недвижимость
Спрос на «умные» датчики растет: оператор Т2 рассказал о востребованности M2M-решений
17/12/25 10:25
Бизнес
«Дело стало знаковым»: Верховный суд занял сторону покупателя квартиры Ларисы Долиной
17/12/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
«Металлодетекторы — это точно не панацея»: в Новосибирске учителя и родители оценили безопасность школ
17/12/25 9:00
Общество
Экс-директор генподрядчика «Аквамира» в Новосибирске стал кредитором «ВДТ Строй»
16/12/25 18:00
Бизнес
Расходы на новогодние подарки сократили новосибирцы
16/12/25 17:00
Общество
«Иначе диплом аннулируется»: обязательную отработку предлагают ввести для аграриев и учителей
16/12/25 16:00
Власть Образование Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять