Первый миллион клиентов Почта Банка перешел в ВТБ

ВТБ продолжает активную интеграцию с Почта Банком, достигнув полной цифровизации этого процесса. С момента начала слияния клиенты получили возможность воспользоваться широким спектром продуктов и услуг, счёт которым идёт на миллионы.

Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, подчеркнул, что данная интеграция демонстрирует эффективное сочетание передовых финансовых решений и обширной инфраструктуры банка. Он также отметил, что процедура перехода максимально упрощена и осуществляется через мобильное приложение, занимая всего несколько минут. После завершения перехода клиентам открывается доступ к новейшим банковским сервисам при сохранении привычной возможности обслуживания в 20 тысячах почтовых отделений по всей стране.

Завершение интеграции запланировано на май 2026 года. В результате объединенная кредитная организация расширит свое присутствие более чем в 13 тысячах населенных пунктов России.