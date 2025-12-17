Почти треть сибиряков планируют культурный отдых в новогодние праздники

Согласно результатам исследования*, проведенного ВТБ, в период новогодних праздников 31% жителей Сибири планируют посетить различные культурные события. При этом, если афиша предложит что-то интересное, еще 57% сибиряков готовы присоединиться к ним.

Треть (33%) опрошенных россиян уже составили планы на посещение театров, музеев, кинотеатров и концертных залов. Практически половина респондентов (49%) не исключают подобную возможность, ориентируясь на свои предпочтения.

Наибольшую заинтересованность в культурном досуге проявляют жители Южного (38%) и Уральского (36%) федеральных округов, а также москвичи (36%).

Самыми популярными видами культурного отдыха зимой являются кинопоказы (64%), концерты (51%) и театральные постановки (40%). В Сибири интерес к кино несколько выше среднего по стране – 65%, а концерты планируют посетить 46% опрошенных. Что касается музеев и выставок, то среди сибиряков их любителей оказалось всего 23%, что является самым низким показателем по России.

Большинство респондентов предпочитают проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% планируют посещать мероприятия с супругами (57% в Сибири), 47% – с детьми (45% среди сибиряков), 41% – с друзьями (39% в СФО). Отдых с родителями выберут 19% опрошенных (21% в Сибири), а 6% предпочитают культурное одиночество.

Россияне отмечают важную роль Пушкинской карты в расширении доступа к культурным мероприятиям: 70% респондентов считают, что благодаря ей культурные события стали более доступными для молодежи. Почти у половины родителей (44%) дети ее используют, и большинство семей планируют активно применять в новогодние каникулы. С помощью Пушкинской карты чаще всего приобретают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и на концерты (32%).

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркнул, что все больше россиян стремятся проводить выходные не только активно, но и с культурным обогащением – посещая музеи, театры, кинотеатры и концерты. Каждый третий участник исследования планирует в этом году чаще посещать культурные мероприятия и делать это всей семьей.

*Опрос проводился в декабре 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.