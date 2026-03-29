Новосибирские вузы и колледжи вошли в нацрейтинги трудоустройства — 2026

На портале «Работа России» опубликованы национальные рейтинги трудоустройства выпускников. С 2025 года они рассчитываются ежегодно по поручению президента Владимира Путина. В 2026 году рейтинги сформированы для 185 направлений подготовки в вузах и 47 отраслей для колледжей. Позицию учебного заведения в списке определяют процент трудоустройства выпускников через два года после окончания обучения и их медианная зарплата.

Infopro54 изучил эти рейтинги и публикует детальную информацию о местах, которые заняли новосибирские образовательные организации.

Новосибирские вузы и учреждения среднего профессионального образования представлены в нескольких десятках рейтинговых списков. Лучшие результаты показали университеты, готовящие специалистов в области информационных технологий, авиастроения, физики и клинической медицины.

Высшее образование

Информатика и вычислительная техника

В бакалавриате по этому направлению Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) занял 7-е место в группе вузов с большой численностью выпускников с итоговым показателем 1,43. В группе с малой численностью выпускников Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» расположился на 8-м месте (1,10), Новосибирский государственный педагогический университет — на 46-м (0,91), а Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) — на 53-м (0,84). В магистратуре НГУ занял 17-е место (1,15), а Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) — 15-е место (1,03) среди вузов с малой численностью.

Авиационная и ракетно-космическая техника

В бакалавриате/специалитете в группе с малой численностью выпускников Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) занял 5-е место с показателем 0,98.

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники

В этой группе в бакалавриате/специалитете среди вузов с малой численностью выпускников НГТУ занял 6-е место (0,75).

Биологические науки

В бакалавриате/специалитете НГУ вошёл в группу с большой численностью выпускников, заняв 3-е место (1,22). Среди вузов с малой численностью в этом же рейтинге Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) расположился на 22-м месте (1,11), а Новосибирский государственный педагогический университет — на 29-м (0,98). В магистратуре в группе с большой численностью выпускников НГУ занял 13-е место (0,95).

Клиническая медицина

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) занял 14-е место (0,99). В магистратуре в той же категории НГМУ расположился на 20-м месте (1,11), а НГУ — на 28-м (1,07).

Математика и механика

В бакалавриате/специалитете НГУ занял 9-е место среди вузов с большой численностью выпускников (1,20). В магистратуре в группе с большой численностью выпускников НГУ расположился на 18-м месте (0,79).

Физика и астрономия

В бакалавриате/специалитете НГУ занял 8-е место в группе с большой численностью выпускников (1,13). В магистратуре в той же категории он расположился на 7-м месте (0,96).

Архитектура

В бакалавриате/специалитете Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова занял 10-е место (0,95), а Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) — 15-е место (0,85) в группе с большой численностью выпускников. В магистратуре НГАСУ (Сибстрин) занял 8-е место (1,13), а НГУАДИ — 13-е место (0,95).

Науки о земле

В бакалавриате/специалитете НГУ занял 1-е место в группе с большой численностью выпускников (1,45). В магистратуре в той же категории НГУ занял 8-е место (1,03).

Ветеринария и зоотехния

В бакалавриате/специалитете НГАУ занял 23-е место в группе с большой численностью выпускников (0,91). В магистратуре в той же категории НГАУ занял 3-е место (1,24).

История и археология

В бакалавриате/специалитете в группе с малой численностью выпускников НГУ занял 20-е место (1,08).

Востоковедение и африканистика

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников НГУ занял 13-е место (0,92).

Экономика и управление

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников НГУ занял 17-е место (1,15), а НГУЭУ — 27-е место (1,04). В группе с малой численностью выпускников в этом же рейтинге Новосибирский государственный аграрный университет расположился на 49-м месте (0,93).

Юриспруденция

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников НГУЭУ занял 27-е место (0,97). В магистратуре в группе с большой численностью выпускников НГУ занял 13-е место (1,02), а НГУЭУ — 36-е место (0,96).

Психологические науки

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников НГМУ занял 11-е место (1,02). В магистратуре в группе с малой численностью выпускников НГУ занял 8-е место (1,13).

Среднее профессиональное образование

В рейтингах колледжей, сформированных по 24 приоритетным отраслям экономики, новосибирские учреждения СПО также заняли заметные позиции.

Информационные технологии

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники разделил 14-е место (1,18), а Новосибирский профессионально-педагогический колледж занял 19-е место (1,08). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Высший колледж информатики) занял 6-е место (1,29), Новосибирский политехнический колледж — 16-е (1,12), а Новосибирский колледж систем связи и сервиса — 19-е (1,08).

Искусство и креативная индустрия

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский областной колледж культуры и искусств занял 7-е место (1,26). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский областной колледж культуры и искусств (Барабинский филиал) занял 12-е место (1,30), а Новосибирское государственное художественное училище — 48-е (0,82).

Клиническая и профилактическая медицина

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский медицинский колледж занял 19-е место (1,15). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Куйбышевский медицинский техникум и Новосибирский государственный медицинский университет (реализует программы среднего профессионального образования) расположились на 28-м (1,12) и 28-м (1,12) местах соответственно.

Машиностроение

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака занял 9-е место (1,23), Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина — 18-е (1,14), а Новосибирский колледж промышленных технологий — 21-е (1,11). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский авиастроительный лицей занял 35-е место (0,98), а Новосибирский машиностроительный колледж — 31-е (1,02).

Педагогика

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко занял 10-е место (1,20). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Черепановский педагогический колледж занял 6-е место (1,31), Куйбышевский педагогический колледж — 19-е (1,14), Карасукский педагогический колледж — 23-е (1,10), Болотнинский педагогический колледж — 25-е (1,08), а Татарский педагогический колледж — 31-е (1,01).

Сельское хозяйство

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Колыванский аграрный колледж занял 25-е место (1,09), Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки — 28-е (1,06), Ордынский аграрный колледж им. Ю.Ф. Бугакова — 34-е (1,00), а Маслянинский аграрный колледж — 35-е (0,99). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Чулымский аграрный колледж занял 30-е место (1,07), а Черепановский политехнический колледж — 39-е (0,97).

Строительная отрасль

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский строительно-монтажный колледж занял 16-е место (1,10), Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства — 19-е (1,07), а Новосибирский архитектурно-строительный колледж — 25-е (1,01).

Транспортная отрасль

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский автотранспортный колледж занял 31-е место (0,94). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский речной колледж занял 31-е место (1,01).

Туризм и сфера услуг

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский торгово-экономический колледж занял 21-е место (1,10). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса и Новосибирский технологический колледж питания разделили 38-е место (0,93), Новосибирский колледж парикмахерского искусства занял 47-е место (0,83), а Новосибирский кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина (филиал в р.п. Краснозерское) — 43-е (0,87).

Физическая культура и спорт

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирское училище олимпийского резерва заняло 10-е место (1,07).

Химическая отрасль

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева занял 7-е место (1,03).

Электротехническая промышленность

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский электромеханический колледж занял 12-е место (1,01), а Бердский политехнический колледж — 15-е (0,98).

