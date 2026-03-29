Новосибирские вузы и колледжи вошли в нацрейтинги трудоустройства — 2026

Автор: Мария Гарифуллина

В общей сложности в этих рейтингах упоминаются 8 вузов и 40 колледжей Новосибирской области

На портале «Работа России» опубликованы национальные рейтинги трудоустройства выпускников. С 2025 года они рассчитываются ежегодно по поручению президента Владимира Путина. В 2026 году рейтинги сформированы для 185 направлений подготовки в вузах и 47 отраслей для колледжей. Позицию учебного заведения в списке определяют процент трудоустройства выпускников через два года после окончания обучения и их медианная зарплата.

Infopro54 изучил эти рейтинги и публикует детальную информацию о местах, которые заняли новосибирские образовательные организации.

Новосибирские вузы и учреждения среднего профессионального образования представлены в нескольких десятках рейтинговых списков. Лучшие результаты показали университеты, готовящие специалистов в области информационных технологий, авиастроения, физики и клинической медицины.

Высшее образование

Информатика и вычислительная техника

В бакалавриате по этому направлению Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) занял 7-е место в группе вузов с большой численностью выпускников с итоговым показателем 1,43. В группе с малой численностью выпускников Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» расположился на 8-м месте (1,10), Новосибирский государственный педагогический университет — на 46-м (0,91), а Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) — на 53-м (0,84). В магистратуре НГУ занял 17-е место (1,15), а Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) — 15-е место (1,03) среди вузов с малой численностью.

Авиационная и ракетно-космическая техника

В бакалавриате/специалитете в группе с малой численностью выпускников Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) занял 5-е место с показателем 0,98.

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники

В этой группе в бакалавриате/специалитете среди вузов с малой численностью выпускников НГТУ занял 6-е место (0,75).

Биологические науки

В бакалавриате/специалитете НГУ вошёл в группу с большой численностью выпускников, заняв 3-е место (1,22). Среди вузов с малой численностью в этом же рейтинге Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) расположился на 22-м месте (1,11), а Новосибирский государственный педагогический университет — на 29-м (0,98). В магистратуре в группе с большой численностью выпускников НГУ занял 13-е место (0,95).

Клиническая медицина

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) занял 14-е место (0,99). В магистратуре в той же категории НГМУ расположился на 20-м месте (1,11), а НГУ — на 28-м (1,07).

Математика и механика

В бакалавриате/специалитете НГУ занял 9-е место среди вузов с большой численностью выпускников (1,20). В магистратуре в группе с большой численностью выпускников НГУ расположился на 18-м месте (0,79).

Физика и астрономия

В бакалавриате/специалитете НГУ занял 8-е место в группе с большой численностью выпускников (1,13). В магистратуре в той же категории он расположился на 7-м месте (0,96).

Архитектура

В бакалавриате/специалитете Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова занял 10-е место (0,95), а Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) — 15-е место (0,85) в группе с большой численностью выпускников. В магистратуре НГАСУ (Сибстрин) занял 8-е место (1,13), а НГУАДИ — 13-е место (0,95).

Науки о земле

В бакалавриате/специалитете НГУ занял 1-е место в группе с большой численностью выпускников (1,45). В магистратуре в той же категории НГУ занял 8-е место (1,03).

Ветеринария и зоотехния

В бакалавриате/специалитете НГАУ занял 23-е место в группе с большой численностью выпускников (0,91). В магистратуре в той же категории НГАУ занял 3-е место (1,24).

История и археология

В бакалавриате/специалитете в группе с малой численностью выпускников НГУ занял 20-е место (1,08).

Востоковедение и африканистика

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников НГУ занял 13-е место (0,92).

Экономика и управление

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников НГУ занял 17-е место (1,15), а НГУЭУ — 27-е место (1,04). В группе с малой численностью выпускников в этом же рейтинге Новосибирский государственный аграрный университет расположился на 49-м месте (0,93).

Юриспруденция

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников НГУЭУ занял 27-е место (0,97). В магистратуре в группе с большой численностью выпускников НГУ занял 13-е место (1,02), а НГУЭУ — 36-е место (0,96).

Психологические науки

В бакалавриате/специалитете в группе с большой численностью выпускников НГМУ занял 11-е место (1,02). В магистратуре в группе с малой численностью выпускников НГУ занял 8-е место (1,13).

 Среднее профессиональное образование

В рейтингах колледжей, сформированных по 24 приоритетным отраслям экономики, новосибирские учреждения СПО также заняли заметные позиции.

Информационные технологии

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники разделил 14-е место (1,18), а Новосибирский профессионально-педагогический колледж занял 19-е место (1,08). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Высший колледж информатики) занял 6-е место (1,29), Новосибирский политехнический колледж — 16-е (1,12), а Новосибирский колледж систем связи и сервиса — 19-е (1,08).

Искусство и креативная индустрия

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский областной колледж культуры и искусств занял 7-е место (1,26). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский областной колледж культуры и искусств (Барабинский филиал) занял 12-е место (1,30), а Новосибирское государственное художественное училище — 48-е (0,82).

Клиническая и профилактическая медицина

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский медицинский колледж занял 19-е место (1,15). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Куйбышевский медицинский техникум и Новосибирский государственный медицинский университет (реализует программы среднего профессионального образования) расположились на 28-м (1,12) и 28-м (1,12) местах соответственно.

Машиностроение

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака занял 9-е место (1,23), Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина — 18-е (1,14), а Новосибирский колледж промышленных технологий — 21-е (1,11). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский авиастроительный лицей занял 35-е место (0,98), а Новосибирский машиностроительный колледж — 31-е (1,02).

Педагогика

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко занял 10-е место (1,20). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Черепановский педагогический колледж занял 6-е место (1,31), Куйбышевский педагогический колледж — 19-е (1,14), Карасукский педагогический колледж — 23-е (1,10), Болотнинский педагогический колледж — 25-е (1,08), а Татарский педагогический колледж — 31-е (1,01).

Сельское хозяйство

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Колыванский аграрный колледж занял 25-е место (1,09), Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки — 28-е (1,06), Ордынский аграрный колледж им. Ю.Ф. Бугакова — 34-е (1,00), а Маслянинский аграрный колледж — 35-е (0,99). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Чулымский аграрный колледж занял 30-е место (1,07), а Черепановский политехнический колледж — 39-е (0,97).

Строительная отрасль

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский строительно-монтажный колледж занял 16-е место (1,10), Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства — 19-е (1,07), а Новосибирский архитектурно-строительный колледж — 25-е (1,01).

Транспортная отрасль

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский автотранспортный колледж занял 31-е место (0,94). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский речной колледж занял 31-е место (1,01).

Туризм и сфера услуг

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский торгово-экономический колледж занял 21-е место (1,10). В группе с численностью выпускников ниже медианного значения Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса и Новосибирский технологический колледж питания разделили 38-е место (0,93), Новосибирский колледж парикмахерского искусства занял 47-е место (0,83), а Новосибирский кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина (филиал в р.п. Краснозерское) — 43-е (0,87).

Физическая культура и спорт

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирское училище олимпийского резерва заняло 10-е место (1,07).

Химическая отрасль

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева занял 7-е место (1,03).

Электротехническая промышленность

В группе с численностью выпускников выше медианного значения Новосибирский электромеханический колледж занял 12-е место (1,01), а Бердский политехнический колледж — 15-е (0,98).

Ранее редакция рассказывала, что у новосибирских выпускников резко вырос интерес к физике и профильной математике.

 

Новосибирский Минсельхоз опубликовал комментарий о методах умерщвления скота
После 17-летнего перерыва между Новосибирском и Юргой снова запустили электричку

С 29 марта возобновляется прямое пригородное железнодорожное сообщение между Новосибирской и Кемеровской областями. Электропоезд, который ранее следовал до станции Болотная, продлён до станции Юрга-1.

Поезд №6422 будет отправляться с Новосибирска-Главного в 19:44 и прибывать на станцию Юрга-1 в 22:40. В обратном направлении рейс №6421 будет отправляться из Юрги в 5:19 и прибудет в Новосибирск в 8:15. Время в пути составит около трёх часов. Стоимость билета — от 254 до 270 рублей. В поезде сохранятся все региональные скидки и льготы для пассажиров.

Новосибирский Минсельхоз опубликовал комментарий о методах умерщвления скота

Автор: Мария Гарифуллина

На сайте и на официальных страницах в социальных сетях Министерства сельского хозяйства Новосибирской области опубликован комментарий Федерального центра охраны здоровья животных. Он рассказывает о методах умерщвления скота. Фактически эта публикация является ответом на статьи и комментарии в СМИ и соцсетях на тему гуманности подходов, использовавшихся в регионе в ходе изъятия скота.

Изъятия сельскохозяйственных животных в карантинных зонах, согласно заявлениям властей, к настоящему моменту уже завершились. Но проблемы, которую описывают словами «социальное напряжение», остаются. Одна из болезненных тем — как именно умерщвляли скот, насколько гуманны или негуманны были выбранные методы. Также людей волнуют экологические последствия для территорий от сжигания туш животных. В опубликованном официальном комментарии затрагиваются именно эти вопросы. Infopro54 размещает его без сокращений.

Архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

Компания «РЖД» решила продать одну из старых водонапорных башен Новосибирска. Торги запланированы на 7 мая текущего года. Башня №2 на улице Светофорной, которая выставлена на продажу, была построена в 1902 году и является памятником архитектуры регионального значения. То есть покупатель должен сохранить исторический облик объекта.

Обременение в виде охранного статуса новосибирские инвесторы не очень любят, мягко говоря. А тут еще и башня, площадь которой 18,2 кв. м, в которой мало окон и так далее. Infopro54 поговорил с архитекторами о возможной реновации таких сооружений.

В Новосибирске на Красном проспекте установят пять камер фиксации нарушений ПДД

Автор: Мария Гарифуллина

Объявлен электронный аукцион на поставку и монтаж технических средств автоматической фотовидеофиксации на главной улице Новосибирска. Начальная цена контракта составляет 12,4 миллиона рублей. Поставщика определят в апреле.

Оборудование планируют установить по пяти адресам: на Красном проспекте, 167, 179, 179/2 (пересечение с улицей Дуси Ковальчук), 218в и 220. Комплексы будут фиксировать нарушение правил дорожного движения, распознавать государственные регистрационные знаки и передавать информацию для оформления постановлений в Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции.

Новосибирску грозит подтопление дорог у четвертого моста

Автор: Мария Гарифуллина

Власти Новосибирска готовятся ввести режим повышенной готовности на участках в створе улиц Ипподромской и Зыряновской, а также в районе площади Инженера Будагова. Причиной стали риски подтопления этих территорий талыми и дождевыми водами из-за отсутствия водоотведения от транспортной развязки мостового перехода через Обь.

Проект соответствующего постановление  опубликован на официальном сайте города. Когда документ будет подписан в режим функционирования «повышенная готовность»  будут переведены департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, единая дежурно-диспетчерская служба, аварийно-спасательная служба города, а также департамент дорожно-благоустроительного комплекса и администрации Центрального и Октябрьского районов.

В Новосибирске на ГБШ закрыли ларьки, где мигранты торговали мясом

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске прекратили работу ларьки в мясных рядах на Гусинобродском шоссе. Это произошло на следующий день после публикации материала Infopro54 о том, что в этих рядах продавцы не показывают покупателям ветеринарно-сопроводительные документы на мясо.

Материал о мясных рядах рядом с трамвайным кольцом на улице Волочаевской был опубликован утром 26 марта. Во второй половине дня 27 марта редакции сообщили, что все ларьки закрывают. 28 марта журналист Infopro54 снова посетил это место и убедился в том, что торговля мясом сейчас не ведется. Все ларьки, в которых еще два дня назад было большое количество туш и разделанного мяса, не работал, товар вывезен.

