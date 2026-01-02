Четыре подготовленные новосибирскими кинологами собаки отправлены в зону СВО

Четыре служебные собаки, подготовленные кинологами Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий, отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это уже вторая отправка подготовленных служебных собак, с которыми работают специалисты новосибирского вуза, на указанную территорию.

В новой группе четыре собаки с разным опытом. Немецкая овчарка Крафта четыре с половиной года прослужила в розыскной службе. Белая швейцарская овчарка Раф три года занималась спортом по послушанию и работе носом. Лабрадор-ретривер Зевс имеет двухлетний стаж обнаружения наркотических средств. Самый молодой участник — метис немецкой овчарки и хаски по кличке Барон. За полтора месяца студенты факультета среднего профессионального образования вместе с наставником научили собак реагировать на посторонних, оповещать лаем и работать по охране, сохраняя устойчивое послушание и чёткую связь с проводником.

Первая отправка собак из университета состоялась в ноябре 2024 года. Одна из тех собак, Бруня, по словам военных, неоднократно спасала жизни бойцов, вовремя обнаруживая дроны и минные растяжки.

По словам Ольги Журавлёвой, руководителя по подготовке собак Университета биотехнологий, подготовка служебных собак, которые спасают жизни людей — это огромная ответственность и гордость.

