Рост вкладов физических лиц превысил 793 миллиарда рублей в июле

Согласно данным ВТБ, в июле текущего года объем средств физических лиц, размещенных в российских банках, увеличился на 793 миллиарда рублей. Несмотря на тенденцию к снижению процентных ставок, граждане продолжают демонстрировать склонность к сбережениям. С начала года совокупный объем накоплений россиян вырос на 6%, достигнув отметки в 61 триллион рублей.
Главным фактором, стимулирующим рост рынка сбережений, являются вклады в национальной валюте, на которые приходится около 90% всего прироста рублевой массы. Из почти 800 миллиардов рублей, на которые увеличился рынок в июле, более 600 миллиардов приходится именно на рублевые активы. Рост сбережений в рублях с начала года составил 7,5%.
В кредитной организации объем привлеченных средств от физических лиц с начала года достиг 11,2 триллиона рублей, причем более 10,6 триллиона из них размещены в рублевых депозитах.
— Рынок сбережений демонстрирует устойчивый рост, хотя и не самыми быстрыми темпами. С началом этапа смягчения денежно-кредитной политики мы наблюдаем формирование тенденции к переходу в сторону инвестиционных стратегий, которые способны обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе. Тем не менее, депозиты остаются понятным, доступным и выгодным инструментом для накопления денежных средств. Как розничные вкладчики, так и инвесторы продолжают хранить деньги в банке, не торопясь отказываться от пассивного дохода, который все еще превышает уровень инфляции, — подчеркнул Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
