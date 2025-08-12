Рост вкладов физических лиц превысил 793 миллиарда рублей в июле

Согласно данным ВТБ, в июле текущего года объем средств физических лиц, размещенных в российских банках, увеличился на 793 миллиарда рублей. Несмотря на тенденцию к снижению процентных ставок, граждане продолжают демонстрировать склонность к сбережениям. С начала года совокупный объем накоплений россиян вырос на 6%, достигнув отметки в 61 триллион рублей.

Главным фактором, стимулирующим рост рынка сбережений, являются вклады в национальной валюте, на которые приходится около 90% всего прироста рублевой массы. Из почти 800 миллиардов рублей, на которые увеличился рынок в июле, более 600 миллиардов приходится именно на рублевые активы. Рост сбережений в рублях с начала года составил 7,5%.

В кредитной организации объем привлеченных средств от физических лиц с начала года достиг 11,2 триллиона рублей, причем более 10,6 триллиона из них размещены в рублевых депозитах.