Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Бизнес просит власть и надзорные органы срочно решить вопрос с маркетплейсами

29 января в Государственной Думе состоятся парламентские слушания на тему развития отраслей легкой промышленности. Среди выступающих будут представители швейных компаний из Новосибирской области. Они заявляют, что уже через два-три месяца большинство предприятий могут закрыться, без работы останутся тысячи человек, бюджеты недополучат налоги.

Почему о крахе отрасли заговорили именно сейчас

За последние пять лет продажа одежды (как и многих других товаров) переехала из традиционных офлайн-магазинов на маркетплейсы. По данным последних исследований, более 70% одежды в России покупается именно там. Эти площадки сначала всем участникам купли-продажи казались удобными, и о сокращении числа магазинов, казалось, никто не переживал. Но сейчас именно маркетплейсы указываются швейными предприятиями как причина кризиса отрасли.

— Историю проблем российской лёгкой промышленности можно рассказывать долго, и особенно подробно — с 1990-х, когда рынок был отдан китайским производителям. Но причины того, что сейчас бизнес вынужден закрывать швейное производство и увольнять людей, лежат гораздо ближе. Летом прошлого года на маркетплейсе Wildberries, на который приходится существенный объём онлайн-продаж одежды, резко выросли комиссии. Работать стало невыгодно. Коллеги сообщают, что и на Ozon тоже остро стоит вопрос комиссий. И у нас сейчас действительно просто крах. В Новосибирске уже во втором квартале текущего года планирует закрывать производство большинство компаний, — рассказала Infopro54 собственник швейного предприятия «Лимонти» Оксана Двинина.

От 40% до 70% с оборота

Предприниматель приводит конкретные цифры по своей компании, занимающейся пошивом женской одежды: если в декабре-январе прошлого года средняя совокупная комиссия маркетплейса (включая прямые выплаты и скрытые комиссии, куда входит логистика, реклама, хранение) составляла около 45% от выручки, то сейчас этот показатель вырос до 61%.

— В нашем случае получается ещё относительно неплохой расклад. Мы общались с коллегами, мониторили рынок и знаем, что в среднем 70% от оборота уходят маркетплейсам. Я знаю компанию, у которой 77%. При таких условиях, после вычета налогов и себестоимости, маржинальность бизнеса падает до критических 4%. С такой маржинальностью бизнес существовать не может, — говорит Оксана Двинина.

Представители производственных компаний говорят, что в таких условиях пошив летних коллекций станет последним.

Почему при росте продаж бизнес говорит о кризисе

На первый взгляд, официальная статистика не фиксирует катастрофических изменений. В прошлом году регистрировали снижение производства, говорили, что с рынка часть компаний ушла. Но при этом, если посмотреть по регионам, можно найти и позитивные отчеты. В Новосибирской области, например, был январский отчет по производству зимней одежды.

— Действительно, есть рост объемов продаж у многих. У меня на производстве он тоже есть. Но объем продаж увеличивается, а маржинальность падает. И вот эта точка, когда не хватает маржинальности, чтобы обеспечить производство, именно она схлопнулась. То есть противоречий нет. Производство же планируется заранее. То, что продается сейчас, отшивалось в других условиях — еще летом, когда ситуация была более-менее нормальная. А потом маркетплейсы начали поднимать проценты, и все понеслось, — объясняет Оксана Двинина.

Чего хочет бизнес и что может его спасти

Требования производителей звучат так: нужен срочный возврат к условиям, которые действовали на маркетплейсах в начале 2025 года.

— Это очень просто на самом деле: снизить комиссии, и мы все восстановимся, — говорит собственник компании.

Бизнес настаивает на регулировании отношений с электронными площадками, которые, по его мнению, злоупотребляют своим положением. Также предприниматели требуют, чтобы в созданную межведомственную комиссию по вопросам маркетплейсов вошли представители производителей — не менее 50% состава.

Уйти, чтобы выжить

Если меры не будут приняты, предупреждают предприниматели, это приведёт не только к закрытию сотен предприятий и потере тысяч рабочих мест, но и к полному замещению отечественного товара импортным. Одежда, произведённая за рубежом, по-прежнему широко представлена на российском рынке.

Причём если раньше в масс-маркете товар был в основном китайский, то сейчас отечественные маркетплейсы начали активно приглашать продавцов из Средней Азии, Турции. И для зарубежных игроков, говорят бизнесмены, условия чаще всего гораздо лучше, чем для российских. Это заставляет некоторых российских производителей рассматривать абсурдный, на первый взгляд, вариант спасения — перевести производство в Китай или Среднюю Азию, где даются большие преференции лёгкой промышленности. Единичные примеры такого перехода уже есть, но насколько они успешны, судить пока рано. В целом эксперты допускают, что при массовом закрытии швейного бизнеса в российских регионах не исключён его возврат на отечественный рынок в качестве зарубежных игроков.

До кого бизнес пытается достучаться

Кроме разговора в Госдуме о перспективах отечественной лёгкой промышленности, в ближайшее время планируют провести встречу в Минпромторге Новосибирской области. Также предприниматели сейчас пишут жалобы в Федеральную антимонопольную службу и другие государственные структуры. Суть обращений примерно одинакова. В распоряжении редакции Infopro54 есть копия одной из таких жалоб. В ней говорится о наличии в схемах работы маркетплейсов признаков нарушения антимонопольного законодательства, создания дискриминационных условий, злоупотребления доминирующим положением, навязывания платных услуг. Бизнес просит провести проверку Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет, а также установить госрегулирование маркетплейсов.

Позиция маркетплейсов

Во второй половине 2025 года крупнейшие маркетплейсы активно комментировали критику в свой адрес по поводу повышения комиссий и своей рыночной политики. Они заявляли, что пересмотр условий был обусловлен объективным увеличением издержек. Wildberries ссылался на необходимость масштабных инвестиций в развитие логистики и IT-инфраструктуру, подорожание оборудования и технологий. Ozon также указывал на рост операционных расходов, включая топливо, аренду складов и налоговую нагрузку.

Добавим, что в ноябре 2025 года замглавы администрации президента Максим Орешкин назвал практику синхронного повышения комиссий «монопольным поведением» и призвал держать их «в определенных рамках».

Ранее редакция рассказывала о том, что ФНС не видит реальной «смертности» бизнеса из-за того, что многие компании и ИП не могут оперативно закрыть кабинет на маркетплейсе.

Фотография из личного архива Оксаны Двининой, предоставлена редакции Infopro54

