Пропавших без вести помогут найти новосибирские ученые

Новосибирские ученые разработали технологию для генетической идентификации пропавших без вести. Она была создана в научно-клиническом диагностическом центре Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляцинной медицины СО РАН. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон. Он напомнил, что вопрос поиска пропавших без вести на СВО, был одним из тех, которые задавали во время прямой линии президента России Владимира Путина в декабре 2025 года.

— Сейчас создан реестр таких лиц. С начала 2025 года и на данный момент количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50%. Безусловно, эта работа должна продолжаться и совершенствоваться, — подчеркнул Пармон.

Он пояснил, что институт Академгородка отработал систему очень массовой, быстрой и надёжной идентификации на основе практики, полученной во время пандемии COVID-19.

— Именно в этом центре за время пандемии было сделано почти 35% всех генетических исследований на заболевание по Новосибирску, — пояснил председатель СО РАН.

По его словам, сейчас эта система используется и будет распространяться при необходимости по всей России.

В России чаще всего пропадают мужчины от 25 до 45 лет. Наибольшее число случаев приходится на возраст 40 лет. Об этом рассказывал Григорий Сергеев, глава отряда «ЛизаАлерт», в интервью ТАСС. В Новосибирской области ситуация соответствует общероссийской статистике.

Ранее редакция сообщала о том, что генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС.