Новосибирский эколог оценил риски строительства жилья рядом с промзонами

В Новосибирске продолжается застройка жилыми домам бывших промзон и земельных участков, расположенных рядом с работающими промышленными предприятиями. Такие примеры есть практически в каждом районе города. Не всегда близкое соседство жилья и промзоны устраивает жителей. Так, в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе, люди уже несколько лет жалуются на удушливые запахи, идущие со стороны предприятий. Они уверены, что выбросы вредят их здоровью. Власть и надзорные органы регулярно пытаются внушить жителям, что неприятный запах – понятие субъективное, и даже если чуть ли не весь город задыхается, это не означает, что есть загрязнение атмосферы.

Новосибирский эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко в интервью Infopro54 рассказал о возможных рисках жизни на месте старого завода или в непосредственной близости с активно работающим промышленным объектом. И отдельно ответил на вопрос, стоит ли доверять своему обонянию.

— Сергей Эдуардович, в Новосибирске наблюдается активная застройка территорий бывших промышленных зон и участков в непосредственной близости от действующих предприятий. Насколько это безопасно для жителей?

— Это один из самых острых и сложных вопросов современного градостроительства. Если говорить о действующих производствах, то ключевым защитным механизмом должна выступать санитарно-защитная зона (СЗЗ). Её размер чётко регламентирован Санитарными правилами и нормативами (СанПиН) в зависимости от класса опасности предприятия — от 50 до 1000 метров. Однако на практике эти нормы зачастую подвергаются пересмотру. Предприятие проводит модернизацию, заявляет о снижении класса опасности или устанавливает новое очистное оборудование, и на этом основании может размер СЗЗ может уменьшаться. Ситуация усложняется, когда жилая застройка ведётся в зоне влияния нескольких предприятий одновременно — здесь возникает эффект кумулятивного воздействия, который практически не изучается.

Когда мы говорим о территории бывшего завода, главная опасность скрыта в почве. Исторически сложилось, что многие предприятия, в том числе в советский период, не уделяли должного внимания вопросам утилизации отходов. Производственные отходы, шламы, отработанные химические реагенты часто захоранивались прямо на территории заводов или на прилегающих участках, которые со временем благоустраивались, становились общественными пространствами. В Новосибирске, к сожалению, есть такие примеры. Речь может идти о тяжёлых металлах (свинец, ртуть, кадмий), нефтепродуктах, бенз(а)пирене, летучих органических соединениях. Без проведения полноценной и дорогостоящей рекультивации — вывоза загрязнённого грунта, химической или биологической очистки — строительство на таких участках жилья, потенциально, может привести к серьезным проблемам. К сожалению, девелоперы иногда выбирают путь наименьшего сопротивления: не проводят полный комплекс мер, считая, что это слишком дорого, пытаются минимизировать расходы.

—Что делать людям, которые уже приобрели жильё в таких районах и столкнулись с проблемой — например, регулярно чувствуют неприятные, назовем их химические, запахи, жалуются на ухудшение самочувствия или имеют основания полагать, что живут на загрязнённой территории?

— Алгоритм действий должен быть последовательным и системным. Первый и фундаментальный шаг — это переход от эмоциональных жалоб к строгой документации. Я настоятельно рекомендую жителям вести начать вести так называемый дневник наблюдений. В него необходимо скрупулёзно заносить каждое событие: дата, точное время, характер и интенсивность запаха (например, «резкий химический», «похожий на сероводород» и т.д.), метеорологические условия в этот момент (направление и сила ветра, атмосферное давление, температура), геолокация, где запах был ощутим. Очень важно фиксировать симптомы у людей: першение в городе, головная боль, головокружение, приступы аллергии у детей. Такой дневник, ведущийся коллективно в течение нескольких месяцев, станет мощным инструментом для экологов и надзорных органов, позволяя выявить закономерности и в последствие точно определить источник выбросов.

Второй шаг — получение объективных, измеримых доказательств. Одним из самых информативных исследований являются анализы почвы, особенно, если речь идет о продолжительном воздействии промышленного предприятия на окружающую среду. Если есть подозрения на загрязнение необходимо заказать независимые лабораторные исследования. Да, это требует финансовых вложений. Стоимость одного анализа на конкретный загрязнитель (например, на формальдегид или свинец) в аккредитованной лаборатории начинается от 3000–6000 рублей. Анализов, как правило, нужно достаточно много, то есть траты могут быть серьезными. Крайне важно, чтобы отбор проб производился с соблюдением всех правил — часто для этого целесообразно пригласить самого специалиста из лаборатории, чтобы впоследствии не возникло претензий к процедуре. Заключение аккредитованной лаборатории является официальным документом, который можно предоставлять в суд, Роспотребнадзор и прокуратуру.

— Если люди регулярно чувствуют неприятный запах, насколько это серьезный сигнал? В Новосибирске уже не раз были случаи, когда жалобы носили массовый характер, а людям говорили, что анализы никаких превышений, ничего опасного в воздухе не нашли.

— Я вам открою секрет: наш нос сопоставим с хорошим спектрометром. Химики вообще носом проводят большинство анализов в начальной работе. Если бы собаки могли говорить, мы бы вообще все приборы выбросили за ненадобностью. То есть обонянию надо доверять, нельзя игнорировать сигналы. Если пахнет, например, тухлым яйцом, вы же обязательно насторожитесь. И правильно сделаете. Так же и с другими запахами.

— Насколько реально заставить предприятие-загрязнитель сократить выбросы или заставить застройщика провести полноценную рекультивацию постфактум?

— Это сложный путь, но пройти его возможно. Успех напрямую зависит от консолидации жителей и их готовности действовать в правовом поле, тратить на это время и силы. Официальные коллективные жалобы с приложением дневника наблюдений и результатов экспертиз направляются в надзорные органы.

— Что можно посоветовать людям, которые только рассматривают возможность покупки жилья на территории бывшей промзоны или рядом с заводом?

— Проявлять максимальную осмотрительность и скептицизм. Задача — собрать максимум информации. Можно попробовать запросить у застройщика официальные отчёты по инженерно-экологическим изысканиям территории, заключения государственной экспертизы, документы, подтверждающие факт проведения и приёмки рекультивационных работ. Отсутствие таких документов — это веский повод задуматься. Есть, я знаю, дотошные люди, которые при планировании переезда изучают историю района, подробно расспрашивают местных жителей, узнают, что раньше было на месте новых жилых комплексов, и как тут вообще живется. В принципе, это разумный подход. Здоровье — это тот актив, которым рисковать не стоит.

— Учитывая количество промышленных предприятий, их местоположение — по всему городу, кажется, у жителей Новосибирска почти нет шансов избежать воздействия промзон. В таких условиях реально найти вариант жилья, когда рисков нет? Или лучше сразу за город?

— Главная мысль, которую я хотел бы донести до всех: все промышленные зоны (и действующие, и бывшие) можно привести в порядок. И при соблюдении всех норм и требований строительство рядом с ними будет безопасным. Проблема застройки промзон в больших городах сейчас действительно есть. Она решаема, но только при условии высочайшей степени ответственности девелоперов, жёсткого контроля со стороны государства и, что тоже важно, активной и грамотной гражданской позиции самих жителей. Без этого мы продолжаем строить будущие очаги социальной напряжённости и экологических проблем.

Ранее редакция рассказывала о том, что выдача новых разрешений на строительство в Новосибирской области упала в два раза.