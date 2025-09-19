Урожай картофеля в Новосибирской области оказался на 30% выше прошлогоднего

В Новосибирской области подходит к концу кампания по уборке картофеля. По предварительным оценкам аграриев, урожайность одной из ключевых сельхозкультур значительно превышает показатели прошлого сезона. Те, кто сажает картофель на личных огородах и дачах, согласны с такими оценками.

В Новосибирск сейчас активно завозится картофель из районов области. Локальная продукция представлена на рынках и в магазинах. Фермеры также доставляют картошку к овощехранилищам возле многоэтажных жилых домов. Все участники рынка говорят, что местного картофеля в этом году существенно больше, чем в прошлом.

— Урожайность неплохая в этом году, качество тоже хорошее. По сравнению с прошлым годом урожайной выше примерно на 30%. И такая картина, в принципе, по всей области. Боялись, что погода испортит показатели: если избыток влаги, картофель плохо хранится. И перед теми кто копал в августе (это в основном на личных участках) такая проблема, скорее всего, возникнет. Но сейчас, в сентябре, погода хорошая. И картофель, выкопанный в эти дни, будет хорошо храниться. В прошлом проливные дожди шли и в августе, и в сентябре, поэтому картофель плохо лежал, было много инфекции. В этому году такого очень мало, — сообщил Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

Что касается ценовой ситуации на рынке, то здесь предсказуемое падение. Сейчас на новосибирских рынках средняя цена картофеля составляет 35-38 рублей за 1 кг. Это несколько выше, чем августовские цены (тогда неделю снижение было фактически рекордным). Оптимальной же розничной ценой овощеводы называют 50 рублей за 1 кг.

— Сейчас цена слишком низкая. Она не выгодна производителям. А от нас требуют еще дешевле. Хотя, как это возможно, мне не понятно. Я думаю, что цены на картофель больше снижаться не будут. В сентябре они простоят на одном уровне, а потом начнут постепенно расти, как это обычно бывает, — говорит Шакир Сулейманов

Региональный Минсельхоз опубликует итоговые данные по всем районам, когда хозяйства уберут все овощи с полей. Даже в случае рекордного урожая Новосибирской области хватит своего картофеля до весны. Затем начнется время привозной продукции.

