Новосибирский эксперт объяснил рост цен на бензин в городе

Новосибирская область лидирует по росту цен на бензин среди регионов Сибири. Об этом сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на совещании по АПК в Новосибирске. С июня по август 2025 года стоимость бензина в регионе увеличилась на 38%.

— В целом по округу за год цены на бензин выросли на 20,1% при среднероссийском 18,5%, — сказал Серышев.

О том, почему растут цены на бензин, что ждет новосибирских водителей в ближайшем будущем и являются ли такие скачки финансовой аномалией, рассказал Вячеслав Ашурков, руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России.

Эксперт объяснил, что рост цен на топливо связан с осенней уборочной кампанией. В Новосибирске бензин стоит дороже, чем в соседних регионах. Например, 95-й бензин в Алтайском крае можно купить примерно за 58 рублей, а в Новосибирске — около 61 рубля.

— Допускаю, что это связано с аппетитами новосибирских ВИНКов (вертикально интегрированная нефтяная компания) — вертикально интегрированных нефтяных компаний, — пояснил Ашурков изданию Om1 Новосибирск.

Стоит отметить, что ситуация, связанная с ростом цен на бензин или дизель и сопровождающий ее «призрак» дефицита топлива, возникает в России регулярно, каждые 2–3 года, отметил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Обычно сценарий повторяется: небольшие отклонения усиливаются спекуляциями, раздуваются до крупных масштабов. В этом процессе активно участвуют СМИ, стремящиеся привлечь внимание сенсационными заголовками.

— Это, в свою очередь, создает ажиотаж на рынке — потребители начинают приобретать избыточные объемы, что, в свою очередь, создает локальные дефициты (как в территориальном плане, так и в разных звеньях цепочек поставок) и разгоняет цены. Последнее вполне устраивает нефтяные компании-производителей, обязанных реализовывать заметную часть топлива на бирже, — заявляет эксперт.

Специалист утверждает, что в России достаточно нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы удовлетворить внутренние потребности в автомобильном топливе, даже с учетом текущих и неожиданных ремонтов.

Ранее редакция сообщала о проблемах с поставками бензина в город. Владельцы АЗС не исключают повышение цен на топливо до девяти рублей.