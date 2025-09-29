Рекламодателям

Письма и извещения из судов новосибирцы теперь могут получать через «Госуслуги»

  • 29/09/2025, 19:00
Система электронного правосудия в регионе расширяет границы

Под влиянием Covid-19

Основной тенденцией последних лет в деятельности российских органов государственной власти является удалённое взаимодействие с гражданами и оказание целого ряда услуг в электронном виде. Естественно, эта тенденция не обошла стороной и органы судебной власти, в том числе Арбитражный суд Новосибирской области, один из крупнейших арбитражных судов страны по количеству рассматриваемых дел, и справедливо считающийся образцом по качеству отправления правосудия для других судов нашего региона.

Применительно к судебной системе в контексте вышеупомянутой тенденции уместно говорить о феномене электронного правосудия. Под электронным правосудием понимается способ осуществления правосудия на основе использования современных информационных технологий. Оно позволяет существенно улучшить качество и эффективность деятельности российской судебной системы, обеспечив более высокий уровень доступности правосудия для граждан, что, в свою очередь, даёт им новые возможности для защиты своих законных прав и интересов и способствует повышению их уровня доверия к отечественному правосудию.

Если говорить о конкретных примерах использования электронного правосудия, то стоит отметить, что в последние годы наблюдался процесс активного внедрения информационных технологий в работу арбитражных судов Российской Федерации. В значительной степени это было связано с пандемией Covid-19, в период которой принимались ограничительные меры в отношении доступа граждан к нарочной подаче документов в суды, их личного участия в судебных заседаниях и ознакомления с материалами судебных дел. Именно вследствие пандемии в практику арбитражных судов вошли такие формы работы, как проведение судебных заседаний в режиме веб-конференции и электронное ознакомление с материалами дел. Кроме того, во время пандемии значительно выросла доля документов, поступающих в суды в электронном виде.

«Мой Арбитр» стал двухсторонним

Одной из наиболее значимых составляющих комплекса электронного правосудия в российских арбитражных судах является система «Мой Арбитр», с помощью которой граждане имеют возможность дистанционной подачи документов. И хотя запущена она была уже достаточно давно, но особой популярностью у граждан данная система стала пользоваться именно в последние годы, когда были в полной мере оценены её удобство и эффективность.

Основным элементом деятельности арбитражного суда, как и любого органа государственной власти, является обработка поступающих от граждан документов, а также отправка исходящей корреспонденции. В общем смысле документ — это информация на материальном носителе, имеющая юридическую силу. При этом сегодня, наряду с традиционными бумажными документами, довольно широко распространён электронный документооборот, являющийся частью системы электронного правосудия. Важно подчеркнуть, что электронные документы обладают таким же статусом и такой же юридической силой, как и обычные бумажные документы. И ещё: если ранее Арбитражный суд Новосибирской области лишь получал документы в электронном виде, при том что вся исходящая корреспонденция по-прежнему направлялась лишь на бумажных носителях, то теперь он получил возможность не только принимать от граждан электронные документы, но и направлять их.

Если система «Мой Арбитр», как уже упоминалось, существует достаточно давно, с 2011 года, и с принципами её работы граждане в массе своей знакомы, то получение ими электронных документов — пока ещё совсем новая практика.

Подобная опция появилась совсем недавно благодаря сотрудничеству между Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и «Почтой России», в рамках которого граждане и представители юридических лиц теперь могут получать электронные заказные письма, обладающие такой же юридической силой, что и бумажные.

«Госуслуги» в помощь

Доставка электронных заказных писем, содержащих судебные акты, судебные запросы и другие документы, представленные в формате pdf, происходит через личный кабинет граждан на портале «Госуслуги», а уведомление о поступлении такого письма они могут получать, например, на свою электронную почту или профиль в социальной сети «ВКонтакте». Для получения документов в электронном виде человек должен быть зарегистрирован на портале «Госуслуги» и дать своё согласие на получение электронных заказных писем в настройках личного кабинета, перейдя во вкладку «Госпочта», где подключить доставку электронных писем, после чего туда начнёт приходит поступающая корреспонденция.

В случае, если гражданин не даст своего согласия на получение электронных заказных писем, сотрудники «Почты России» будут распечатывать поступающие на его имя письма и доставлять их в обычном порядке в бумажном виде. Такая же процедура будет осуществляться и в случае, если у адресата в принципе отсутствует аккаунт на «Госуслугах».

При всей новизне и непривычности электронных заказных писем, у них есть ряд существенных преимуществ для граждан, которым теперь не придётся посещать почтовые отделения для получения поступающей на их имя корреспонденции. Ну и, кроме того, благодаря электронным письмам значительно сократятся сроки извещения участников судебных процессов, что, в свою очередь, приведёт к уменьшению сроков рассмотрения судебных дел — это выгодно как гражданам, так и арбитражному суду, т.к. будет способствовать снижению судебной нагрузки.

Впрочем, пока это всё сугубо теоретические рассуждения, а что из этого выйдет на практике — вопрос открытый. Но саму идею, как и в целом общую тенденцию на развитие электронных технологий в деятельности органов власти, можно только приветствовать. Как обычно, дело за малым — воплотить все благие пожелания в реальность.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина.

2 931

