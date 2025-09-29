В России нет единого стандарта для вакцин от бешенства

Вакцины от бешенства — это инактивированные препараты, полученные на основе клеточных культур. В России для производства вакцин используют культуру почечных клеток, полученную от сирийских хомячков. Сейчас такие вакцины выпускают два предприятия в стране, общая потребность в них в России — около 1,5 млн доз. Об этом на форуме OpenBio в Новосибирске рассказал Сергей Генералов, научный сотрудник Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб».

— Предотвратить заболевание во многом удается благодаря эффективной профилактике, ключевыми компонентами которой являются антирабические иммуноглобулин и вакцина, — сказал Сергей Генералов.

Одна из проблем, по словам научного сотрудника, — отсутствие единого национального стандарта для антирабических препаратов.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире от бешенства умирает около 60 тысяч человек, преимущественно в странах Азии и Африки. Более 29 млн человек в мире проходит курс антирабического лечения.

В 2024 году в Новосибирской области использовали 4 363 дозы для плановых прививок, ревакцинации и помощи после укусов животных. На 2025 год Минздрав области планировал закупить 15 000 доз вакцины для взрослых и 13 000 — для детей.

За минувшую неделю в четырех населенных пунктах Новосибирской области был введен карантин по бешенству: в Тальменке, Кочках, Степановке 2-й и Березовке.

Ранее редакция сообщала о том, что учёные из наукограда Кольцово создали инновационный РНК-препарат для борьбы с вирусом бешенства. Он готовится к тестированию на биологических моделях.