В Новосибирске резко взлетели цены на помидоры и перец

Рост цен на продовольственные товары в Новосибирской области в октябре, по сравнению с сентябрем, в среднем составил составил 1,1%. При этом на ряд позиций цены взлетели значительно. В лидерах повышения — помидоры. За месяц они подорожали почти на 25%, до 232 рублей (200 рублей в середине октября). Впрочем, напомним, что в марте-апреле цена на томаты в регионе доходила до 310 рублей.

На 20% вырос в цене сладкий перец, на 11,6% — огурцы, до 145 рублей (весной цена на огурцы повышалась до 280 рублей), констатировали в Новосибирскстате.

Продавцы в магазинах поясняют, что это сезонный рост, так как у дачников закончились запасы свежих овощей, а горожане успели соскучится по помидорам и огурцам, и на это отреагировали тепличные комплексы.

При этом в конце октября в регионе были зарегистрированы рекордно низкие цены на картофель.

Судя по приведенным данным за месяц более чем на 6% вырос ценник на яйца, глазированные шоколадом конфеты и виноградное вино. Растут цены на молочку (от 2% до 5% на разные продукты), хлеб (+2,8%), рыбопродукты (от 2,3% до 6,1%), а также мясопродукты. Мясо индейки, свинина и баранина за месяц немного подешевели.

При этом стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц, по версии Новосибирскстата, в октябре составила 7331,79 рубля. За месяц она изменилась на +0,2%, с начала года на +1,1%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия 28,7%, на долю молочных продуктов приходится 21,8%, мяса и мясопродуктов — 19,3%, плодов и овощей — 12,4%, рыбы — 5,6%, жиров – 5,5%, чая, соли и специй — 2,5%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%, яиц — 2%.

Из непродовольственных товаров самый заметный рост цен за месяц наблюдался на брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей +13,8%, трикотажный головной убор для взрослых +12,1%, перчатки трикотажные женские 11,1%, полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи +7,8%.

Среди лекарственных препаратов (ЖНВЛП) больше всего подорожали беталок ЗОК +5,8%, дротаверин (но-шпа) +4,2%, амброксол +3,7%. Из не вошедших в этот список — кардиомагнил +6,5%, нафазолин +5,9%, аскофен-П +5,2%. При этом, по наблюдению корреспондента Infopro54, рост цен на некоторые лекарственные препараты существенно опережает даже продуктовую инфляцию.

Цены на моторное топливо в среднем изменились на +6,9%, в том числе на бензин автомобильный марок АИ-92 +7,6%, АИ-95 +7,3%, АИ-98 и выше +2,8%, дизельное топливо +2,3%. Цена на газовое моторное топливо не изменилась. Напомним, до проверки ФАС, рынок топлива в регионе сильно лихорадило.

Ранее редакция сообщала о том, что говядина из-за роста цен в Новосибирской области стала элитным мясом.