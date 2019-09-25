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Новосибирский филиал Россельхозбанка выдал первые льготные кредиты фермерам – членам АККОР

  • 25/09/2019, 18:04
Упрощенные условия программы позволяют фермерам – членам АККОР оформить кредит на сумму до 5 млн рублей по льготной фиксированной ставке в размере 4,5% годовых.

Новосибирский филиал Россельхозбанка выдал первые льготные кредиты фермерам – членам АККОРФермерские хозяйства Новосибирской области получили возможность льготного кредитования в рамках новой программы Россельхозбанка для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Упрощенные условия программы позволяют фермерам – членам АККОР оформить кредит на сумму до 5 млн рублей по льготной фиксированной ставке в размере 4,5% годовых. Среди других преимуществ программы – принятие решения по кредиту в течение пяти дней, минимальный пакет документов (не требуется предоставление квартальной отчетности), оптимальный срок кредитования – до 12 месяцев. Для участия требуется ходатайство АККОР – крупнейшей общественной организации, объединяющей фермерские хозяйства России.

Одним из первых кредит по новой программе оформил клиент банка КФХ Майбах Виктор Николаевич из Усть-Таркского района. Хозяйство специализируется на выращивании зерновых культур – пшеницы, ячменя, чечевицы и др.

— Уборочная кампания в самом разгаре: при благоприятной погоде выходим в поле и днем, и ночью, в сборе урожая задействована вся техника нашего хозяйства, а это более 20 единиц. Сейчас как никогда важно, чтобы все комбайны и тракторы были на ходу. Для этого при поддержке Россельхозбанка заранее и по выгодной цене закупили дизельное топливо. Радует, что и сам кредит получили на хороших условиях для членов АККОР – по льготной ставке 4,5% годовых. Это самая низкая ставка, по которой когда-либо получали кредитные средства, — рассказал глава хозяйства Виктор Майбах.

— Совместная программа Россельхозбанка и АККОР, стартовавшая в ряде регионов страны в конце прошлого года, хорошо себя зарекомендовала. С июля 2019 года мы предложили специальные условия кредитования для аграриев Новосибирской области – членов АККОР. Уверен, что новая льготная программа даст импульс развитию малого и среднего предпринимательства на селе, — отметил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Фото: пресс-служба банка

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