Более половины рекламных денег в Новосибирске ушло в интернет-сервисы

Объем рекламного рынка в Новосибирске в 2025 году составил 6,38 млрд рублей. Город вошел в топ крупнейших рекламных рынков России (5 место, без учета Москвы), говорится в аналитике, опубликованной Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР). По сравнению с 2025 годом, объем рынка в городе сократился на 2%.

Наибольшую долю ожидаемо заняла реклама в интернет-сервисах — 3,5 млрд рублей (на уровне 2024 года). Еще 1,6 млрд пришлось на наружку (на уровне 2024 года), 1,01 млрд — на видеорекламу (в 2024 — 1,06 млрд), и 270 млн на рекламу на радио (325 млн). То есть, за год расходы рекламодателей на размещение рекламы на радио и ТВ в области сократились.

В Красноярске рекламный рынок вырос на 3% до 3,77 млрд. В Омске остался на уровне 2025 года — 2,45 млрд. В этих сибирских городах в лидерах размещения также интернет-сервисы. В Омске 870 млн пришлось на наружную рекламу, в Красноярске — 920 млн. В этих городах также сокращается поток рекламы, который идет на ТВ и радио. При этом в Омске наружка продемонстрировала рост, тогда как поток средств в интернет-сервисы за год сократился.

В целом по России объем рекламного рынка в 2025 году составил 981 млрд рублей (+8,5%). Из них 510 млрд пришлось на интернет-сервисы.

Напомним, управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске Владимир Томко прокомментировал ситуацию на рекламном рынке Новосибирской области в 2025 году, а также дал оценку трендов 2026-го.

Ситуацию на рынке в 2026 году может серьезно изменить ожидающаяся блокировка Teleqram.

