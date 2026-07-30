Новосибирский ИП заплатит 58 600 ₽ за контрафактный павловопосадский платок

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск открытого акционерного общества «Павловопосадская платочная мануфактура» к индивидуальному предпринимателю Махмаду Ш. С бизнесмена взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав на рисунок платка «Тайна сердца».

Ранее Infopro54 рассказывал о начале этого судебного процесса. Сейчас стало известно, сколько в общей сложности придётся заплатить ИП по данному делу. Редакция ознакомилась с решениями суда.

Поводом для разбирательства стала контрольная закупка, проведённая в августе 2024 года в торговой точке на улице Кошурникова. Представитель истца приобрёл платок с рисунком, визуально схожим с «Тайной сердца», который является служебным произведением и права на который с 2011 года принадлежат павловопосадской мануфактуре. Факт продажи зафиксирован на видеокамеру, подтверждён кассовым чеком и самим товаром.

Сравнив изображение на спорном платке с оригинальным рисунком, суд пришёл к выводу: перед ним результат переработки — перерисованный или изменённый вариант произведения. Никаких договоров с правообладателем у новосибирского предпринимателя не было. Разрешения на использование «Тайны сердца» он не получал.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием, — указано в решении суда.

23 сентября 2025 года суд удовлетворил иск в полном объёме. Кроме компенсации, с ИП также взыскали стоимость платка (499 рублей), почтовые расходы (152 рубля), оплату услуг по фиксации нарушения (8 тысяч рублей) и госпошлину (10 тысяч рублей). Всего — 43 651 рубль. Контрафактный платок суд постановил уничтожить после вступления решения в законную силу.

История на этом не закончилась. 13 апреля 2026 года арбитражный суд вынес ещё одно определение — уже о судебных расходах. После выигранного дела мануфактура попросила взыскать с предпринимателя дополнительные издержки на юристов и представителей. В итоге с предпринимателя взыскали ещё 15 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма, в которую предпринимателю обошёлся один платок, составила 58 651 рубль.

Ранее редакция рассказывала, какой срок получил новосибирский айтишник за нарушение авторских прав и мошенничество.