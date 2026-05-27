Айтишник из Новосибирска получил срок за нарушение авторских прав и мошенничество

Советский районный суд вынес приговор в отношении экс-технического директора одной из IT-компаний Новосибирска Романа Куруча. Компания специализируется на создании и использовании баз данных и информационных ресурсов.

Суд установил, что Куруч имел неограниченный доступ к серверам организации, на которых размещалась программа для ЭВМ. Он сменил пароли и за пять лет перенес программу на неустановленный электронный носитель, а также базы данных, данные сайта, веб-приложения, созданные для ее обслуживания и функционирования. После этого айтишник произвел модификацию программы и подал заявку на ее регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В результате коммерческой организации был причинен ущерб на сумму более 28 млн рублей.

Приговором суда Роман Куруч признан виновным. Он получил 2 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Программист взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

