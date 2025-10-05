Новосибирский краеведческий музей получил премию программы «Пушкинская карта»

Новосибирский государственный краеведческий музей удостоен премии «Пушкинская карта. Премия» в номинации «Лучший региональный музей». Церемония награждения прошла в Бетховенском зале Большого театра, где лауреатов поздравили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Музей стал одним из 70 учреждений культуры, отмеченных за значительный вклад в развитие федеральной программы. Как сообщили в министерстве культуры Новосибирской области, эта награда является признанием высокого профессионализма команды музея и активной культурной жизни региона. В ведомстве подчеркнули, что программа «Пушкинская карта» стала важным элементом государственной культурной политики, направленной на укрепление духовно-нравственных ценностей и поддержку интереса молодежи к национальному наследию. Также было отмечено, что музей продолжит развивать новые формы работы с молодежной аудиторией.

Новосибирский государственный краеведческий музей — один из старейших музеев города, основанный в 1920 году. Его коллекция включает археологические, этнографические и природные экспонаты, отражающие историю и культуру Сибири. В 2024 году тысячи молодых людей посетили музей по «Пушкинской карте», приняв участие в выставках, экскурсиях и образовательных программах.

Кроме музейной номинации у премии есть еще номинации «Лучший региональный театр» и «Лучшая региональная концертная площадка». Новосибирских лауреатов среди награжденных нет.

Программа «Пушкинская карта», запущенная в 2021 году, позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры. По данным российского Минкульта, ею уже пользуются более 12 миллионов человек, которые приобрели 95 миллионов билетов на сумму почти 47 миллиардов рублей.

Ранее редакция рассказывала, где режиссеры берут деньги на съемки документальных фильмов. Так же мы сообщали о том, что на начало октября Новосибирск лидирует в борьбе за звание культурной столицы.