В Новосибирске проверили концессионера, который проводит процедуры ЭКО

Департамент инноваций мэрии Новосибирска проверил условия исполнения концессионного соглашения, заключенного с АО Медицинский центр «АВИЦЕННА». Концессия с медорганизацией была подписана в 2010 году. В рамках соглашения компания должна ежегодно предоставлять на безвозмездной основе лечение бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 48 пациентам. Их направляет «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции» при Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Как отметили в департаменте, проверка показала, что в 2024 году полный цикл процедур в рамках квоты прошли 48 пациенток. Положительный исход получили 22 из них.

За три квартала 2025 года в медцентр уже направлен 41 пациент, из них 27 вступили в программу ЭКО в момент обращения, на момент проведения проверки закончили процедуру 19 пациенток. Положительный исход получили 10 из них.

— Комиссия установила, что условия концессионного соглашения исполняются, концессионер содержит помещения в надлежащем состоянии и выплачивает концессионную плату — 55 тысяч рублей, — говорится в заключении проверки.

Напомним, в рамках концессионного соглашения «Авиценне» был передан роддом, который ранее был расположен на улице Коммунистическая. Общая площадь объекта 1800 кв метро. В рамках соглашения компания должна была провести реконструкцию здания и адаптировать его для оказания стационарной медицинской помощи, включая высокотехнологичной специализированной медицинской помощи по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. В 2014 году центр «Авиценна» вошел в состав Группы компаний «Мать и дитя».

Медпомощь по ЭКО в рамках ОМС в регионе оказывается с 2021 года. В первый год было проведено 500 таких процедур, в 2023 году — 1557. В 2024 году проведено 1572 процедуры ЭКО, 305 женщин забеременели, а 165 малышей родились доношенными и здоровыми. На 2025 год в регионе запланировали рекордное количество — почти две тысячи бесплатных процедур ЭКО.

В 45% случаях причина, по которой пара не может завести ребенка — мужское репродуктивное здоровье, в 55% — женское.

Главный врач «Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции» Новосибирска, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Новосибирской области по репродуктивному здоровью женщин, к.м.н. Анна Вятчинина ранее рассказывала Infopro54, что эффективность процедур ЭКО в шести новосибирских центрах ВРТ, которые оказывают эту услугу по полису ОМС, держится на уровне 33-35%.

