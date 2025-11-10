Новосибирский педагог дала школьникам советы по подготовке к итоговому сочинению

Итоговое сочинение обязательно для всех выпускников одиннадцатых классов, так как оно является допуском к основной части ЕГЭ по русскому языку. В этом году одиннадцатиклассники будут его писать 3 декабря.

Руководитель студии репетиторства Анета Алексеева советует начать подготовку за несколько месяцев до экзамена.

— Это сочинение достаточно объёмное. Нужно прочитать несколько видов художественной или зарубежной литературы, будь то русская или зарубежная классика, либо современная проза, — прокомментировала Анета Алексеева Горсайту.

Она уверена, что для получения хорошего результата важно регулярно практиковаться: писать сочинения на разные темы хотя бы дважды в неделю.

Напомним, по итогам ЕГЭ 2025 года русский язык завалили 0,7% от 13526 выпускников, сдававших экзамены (то есть около 100 человек). Средний балл по русскому составил 57,8, в 2024 году — 63. Доля тех, кто не набрал минимальный балл, практически не изменилась (0,7%), а тех, кто сдал с высокими результатами — уменьшилась с 26,6% до 15,9%.

Сейчас Минобрнауки РФ предлагает повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026/2027 учебных годах. Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку пока сохранено на уровне прошло года. При этом в 2026 году в вузах Новосибирска уменьшится количество платных мест. Особенно пострадают гуманитарные и социально-экономические факультеты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 1605 семей в этом году не стали отправлять своих детей в школу.