«Придется искать альтернативу»: в вузах Новосибирска в 2026 году сократится количество платных мест

Минобрнауки РФ разработало методику установки предельного числа платных мест в вузах в следующую приемную кампанию. О том, что в России изменятся условия приема на платное обучение в высшие учебные заведения, стало известно еще в начале 2025 года.

Методика выложена на общественное обсуждение. В ней, в частности, отмечается, что:

Количество коммерческих мест будет установлено на уровне среднего числа студентов-«платников» в вузе за последние два года.

Если специальность относится к области образования, по которой в вузе учится больше половины студентов, то количество платных мест увеличат на 10%.

Если средний балл ЕГЭ у «платников» прошлых лет был меньше 50, то коммерческие места на это направление не будут выделяться вообще.

Сейчас, по данным «Коммерсанта», в списке специальностей, по которым планируется ограничить количество платных мест, 46 позиций: 34 направления бакалавриата и 12 специалитета. Среди них архитектура, нефтегазовое дело, журналистика, медиакоммуникации, философия, экономика, менеджмент, стоматология, судебная и прокурорская деятельность и т.д.

Напомним, в 2024 году платно в вузы Новосибирска поступили 7335 человек, данные по 2025 году уточняются.

В НГУ для зачисления на платное обучение средний балл ЕГЭ по итогам кампании 2025 года составил 74. Минимальный проходной для платников был 190. В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики количество платников выросло на 59%. Набрано две группы по бизнес-информатике и три на рекламу и связи с общественностью. Средний балл на платном обучении в вузе также увеличился. В Новосибирском государственном аграрном университете средний совокупный набор составил около 2500 человек, на платной основе набрано 40% студентов.

Начальник отдела организации приемной кампании НГУЭУ Дарья Смолякова отмечает, что пока сложно прогнозировать насколько может сократиться количество платных мест в вузах Новосибирска в 2026 году. Для этого необходимо провести анализ данных по каждому учреждению, включая статистику за последние три года, средний балл ЕГЭ зачисленных студентов, процент трудоустройства и иных показателей. Однако, по ее оценкам, наиболее значительным сокращение платных мест будет на гуманитарных и социально-экономических направлениях.

Эксперт не исключает, что сокращение платных мест ударит по вузам.

— Доходы от платного обучения часто являются важным источником финансирования вузов. Они направляются на обновление инфраструктуры, повышение зарплат, развитие образовательных программ и другие нужды. Сокращение платных мест может привести к снижению этих доходов, что особенно критично для учреждений, где доля «платников» высока, — поясняет Смолякова.

Она считает, что отбить сокращение количества платных студентов повышением стоимости обучения по иным направлениям, вряд ли получится, так как это может снизить доступность качественного образования по этим специальностям. Напомним, в 2025 году в вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 тысяч рублей в год. Самый бюджетный вариант начинался от 35 тысяч рублей.

— Вузы могут сосредоточиться на развитии программ с высоким спросом и хорошей окупаемостью, например, в сфере креативных индустрий, менеджмента, азиатских рынков или IT, где конкурс достаточно высок, — поясняет эксперт.

Напомним, в этом году в вузах региона выросло количество студентов из дальнего зарубежья.

Дарья Смолякова также назвала альтернативные пути для абитуриентов, которые не смогут поступить на платное отделение в вузы:

Поступление в колледж. Колледжи предлагают программы с практической ориентацией и отсутствием требования к ЕГЭ. После колледжа можно продолжить обучение в вузе по сокращённым программам.

Заочное или дистанционное обучение.

Подготовка к пересдаче ЕГЭ. Год можно использовать для улучшения знаний и повторной попытки поступления в следующем году.

Выбор иных направлений для обучения, которые не попадают под ограничения.

Поиск альтернативных вариантов обучения, например, онлайн-курсы.

Ранее редакция сообщала о том, что Минобрнауки РФ предлагает повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026/2027 учебных годах. Изменения затронут шесть предметов.