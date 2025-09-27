В Новосибирской области нашли свободные земли под развитие туризма

В Новосибирской области выявлено 39 земельных участков и территорий, предназначенных для развития туризма. Их общая площадь — 8656 га, сообщили в управлении Росреестра по Новосибирской области.

Лидером по количеству таких территорий стал Новосибирский район — 17. Их общая площадь составляет 166,9 га. В ведомстве уточнили, что земельные участки расположены в Боровском, Барышевском, Морском и Кубовинском сельсоветах. Причем большинство из них находятся вблизи реки Обь.

Два участка выявлено в Ордынском районе. В девяти районах области (Баганском, Доволенском, Искитимском, Куйбышевском, Маслянинском и др) обнаружено по одному участку.

Кроме того, на территории региона выявлен 71 объект туристического интереса,в том числе 38 природных объектов и 9 объектов культурного наследия.

Напомним, проект Росреестра «Земля для туризма» стартовал в 2022 году. Основными условиями включения земельных участков в банк земли для туризма являются отсутствие прав физических и юридических лиц на эти земли, они не должны быть изъяты из оборота и не ограничены в обороте, а вид разрешенного использования земель должен быть связан с туризмом (туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие).

Стоит отметить, что в 2026 году в Новосибирской области пройдёт государственная кадастровая оценка, которая охватит земельные участки всех категорий земель. Предыдущая кампания проводилась в 2022 году. В рамках кампании государственное бюджетное учреждение «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» обработает более миллиона земельных участков, сведения о которых будут содержаться в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область вошла в топ направлений для гастротуризма. Путешественники едут в регион, чтобы попробовать местные грибы и рыбу.