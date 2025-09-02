Новосибирский врач рассказал о влиянии питания студентов на их здоровье и учёбу

Переезд в незнакомый город для учёбы часто меняет жизнь человека. Особенно это актуально для молодых людей, которые после школы поступают в вузы и колледжи. Лекции, семинары, экзамены нередко не оставляют времени на здоровый образ жизни. Студенты часто едят на ходу – хот-доги, гамбургеры. Это нарушает работу ЖКТ и может привести к хроническим заболеваниям. Эксперты рекомендуют более внимательно отнестись к своему здоровью, чтобы избежать проблем:
— Для студентов особенно важно наладить распорядок дня, начиная с полноценного сна. Даже если питание будет сбалансированным, без достаточного отдыха все усилия могут оказаться напрасными. Ночью организм вырабатывает мелатонин — гормон, который помогает нам засыпать. Недостаток сна приводит к выработке гормонов стресса, что может негативно сказаться на фигуре и общем состоянии здоровья, — рассказала Елена Пудова, главный эпидемиолог Новосибирской области, врач-гигиенист, нутрициолог.
Регулярные приёмы пищи также важны для здоровья. Завтрак, обед и ужин обеспечивают организм питательными веществами, необходимыми для формирования нервных клеток, мышечной и костной ткани. Пропуск приёмов пищи может привести к дефициту витаминов и минералов, нарушая обменные процессы.
Как пояснил специалист изданию Горсайт, вода важна для поддержания жизненных функций организма. Лимонады и газировки не заменяют чистую воду, которая помогает бороться с усталостью и улучшает концентрацию.
Завтрак — важная часть здорового образа жизни. Он заряжает энергией и запускает обмен веществ. Простой завтрак: сыр, яйцо и свежий огурец. Если есть возможность, приготовьте омлет или яичницу с цельнозерновым хлебом и чаем или кофе.
Осознанное питание поможет студентам избежать проблем со здоровьем, повысить производительность и улучшить мозговую активность, что важно для учёбы.
