В Новосибирске за две недели января из-за гололёда пострадали более 200 человек

В Новосибирске с 1 по 7 января из-за гололедицы пострадали 95 человек. На следующей неделе, с 8 по 14 января, количество обращений увеличилось до 120.

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, за первые две недели января в Новосибирске из-за падений на льду пострадали более 200 человек, пишет Om1 Новосибирск.

Напомним, по информации областного Минздрава, за две недели — с 6 по 19 ноября — травмы из-за гололеда получил 861 новосибирец. Годом ранее — 404 человека. Речь идет о переломах, вывихах кистей рук, локтей, плечевой кости, а также переломах шейки тазобедренного сустава.

