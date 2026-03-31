«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В список его задач войдут выплаты концессионеру из бюджета, а также исследование возможных вариантов расторжения соглашения

Выбор консультанта

Правительство Новосибирской области снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Стартовая цена контракта составляет 59 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже третьи торги на предоставление консультационных услуг. Первые прошли в 2023 году. За услуги подрядчика регион тогда предлагал 82 млн рублей. В тендере приняли участие две компании, победила ООО «Холсинка групп», согласившаяся выполнить работы за 79,8 млн рублей.

Второй тендер прошел в 2025 году. Стартовая цена контракта составляла 78 млн рублей. Победителем признана компания ООО «Русстрой-ВМ», предложившая свои услуги за 73 млн. В феврале 2026 года контракт с подрядчиком был расторгнут по соглашению сторон.

Рассматривают все варианты

Новый подрядчик, которого выберут в середине апреля, должен будет оказывать консультационные услуги до декабря 2027 года.

Судя по документам закупки, в его задачи будет входить консультации по вопросам эксплуатации четвертого моста, а также урегулирование спорных вопросов во взаимоотношениях сторон концессионного соглашения, которых с момента старта проекта, накопилось много. Часть из них уже рассматриваются в судах, а новые продолжают поступать.

Интересен детализированный список задач консультанта:

  • юридическое и финансово-экономическое сопровождение направляемых заказчиком претензий и замечаний к концессионеру;
  • подготовка необходимых справочных материалов в отношении финансовых и юридических аспектов реализации соглашений для проведения переговоров с концессионером;
  • подготовка проектов ответов общественным публичным организациям и другим лицам о ходе реализации соглашений, направленных в адрес заказчика;
  • анализ порядка и иных аспектов расторжения концессионного соглашения по запросу заказчика, включая исследование возможных вариантов расторжения концессионного соглашения;
  • по запросу заказчика проверка расчета сумм возмещения при прекращении концессионного соглашения, подготовленного концессионером и/или финансирующими организациями и направленных концеденту, в соответствии с условиями концессионного соглашения;
  • доработка ранее разработанных материалов и документов по проекту, с учетом возможности обеспечения оптимального баланса распределения финансовых обязательств, ответственности и рисков между участниками проекта на всех этапах его реализации, в том числе с целью обеспечения максимально возможного уровня бюджетной эффективности для государства и необходимого уровня инвестиционной привлекательности;
  • предоставление консультаций юридического и финансово-экономического характера в отношении расчетов размера минимального гарантированного дохода, выплачиваемого концессионеру на эксплуатационной стадии и т.д.

Риск больших платежей

Напомним, четвертый мост был частично введен в эксплуатацию в середине декабря 2025 года. До этого сроки ввода неоднократно переносились. На момент запуска стоимость моста составляла 46,8 миллиардов рублей с НДС по ставке 20%. При этом представители подрядчика — Группы «ВИС» — сообщали, что часть работ планируется закончить в 2026 году. До этого момента проезд будет бесплатным. По оценкам концессионера, в сутки по мосту будет проезжать около 70 тысяч автомобилей. По условиям соглашения, принцип платного проезда будет действовать до 2042 года.

В начале марта 2026 года пресс-служба ГКУ НСО «ЦОДД» сообщила, что по данным, полученным с детекторов движения, установленных на мосту через реку Обь, в период с января по февраль 2026 года по новой переправе проехало более 1 миллиона 200 тысяч автомобилей. В среднем ежедневно по мосту проезжает около 20 тысяч транспортных средств. То есть недобор до плана, заявленного концессионером, составляет 50 тысяч машин в сутки. Добивать этот недобор придется из областного бюджета, который является дефицитным.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

В Новосибирске снова ищут проектировщика для дороги до станции «Университетская»

Контракт на проектирование строительства дороги от перспективного транспортно-пересадочного узла «Университет» до Университетского проспекта в Академгородке снова выставлен на торги. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов на комиссии по городскому хозяйству, пояснил депутат горсовета Ерлан Байжанов.

Новосибирцам добавят в квитанции расходы на амортизацию сетей

Правительство России изменило подход к формированию тарифов в сфере ЖКХ. С 1 сентября 2026 года ресурсоснабжающие организации (РСО) получат право закладывать в стоимость своих услуг больше затрат, чем это разрешено действующими лимитами. Соответствующее постановление было опубликовано 28 марта.

Новые правила расширили список затрат, которые теперь официально разрешено закладывать в тариф. В первую очередь это касается оплаты труда и страховых взносов: компаниям разрешили превышать ранее установленные ограничения по этим статьям расходов. Кроме того, в тариф теперь можно будет закладывать проценты по кредитам и займам, которые организации берут для реализации инвестиционных программ.

«У нас все почищено»: Группа «ВИС» опровергает угрозу подтопления в Новосибирске из-за четвертого моста

Система водоотведения четвертого моста в Новосибирске выполнена в соответствии с проектом и функционирует в штатном режиме. Ливневая канализация прочищена и промыта, заключён договор с подрядной организацией по оперативному предоставлению машины с насосом в случае возникновения засоров. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

— Группа «ВИС» в зоне своей ответственности как эксплуатанта моста вывезла весь снег в районе правобережной развязки. Угрозы подтоплений из-за объектов концессионного соглашения нет, — подчеркнули в компании.

Стройнадзор одобрил скандальную высотку на Кошурникова в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска завершилась реконструкция долгостроя на улице Кошурникова, 24. Объект, известный как комплекс «Апартвилль», получил заключение о соответствии требованиям проектной документации от специалистов второго отдела государственного строительного надзора Новосибирской области.

Речь идет о здании, которое изначально планировалось как учебный центр, но в итоге было преобразовано в 15-этажный объект с гостиничными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Работы велись на участке, расположенном в непосредственной близости от жилых домов, что на протяжении нескольких лет вызывало активное неприятие местных жителей.

Новосибирские компании сворачивают производство основных строительных материалов

В Новосибирской области серьезно просело производство строительных материалов. По многим позициям, которые учитываются в отчетности Новосибирскстата, сокращение выпуска продукции наблюдается второй год.

Самый серьезный провал наблюдается в производстве строительных растворов. За два месяца 2026 года компании региона произвели 11,2 тысячи кубометров раствора. Это на 41% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года производство растворов выросло к 2024 года на 4,5%.

В новосибирских селах изымали только восприимчивый к заболеванию скот

В Новосибирской области нет ни одного села, где личные подсобные хозяйства полностью лишились живности после вспышки инфекции. Об этом заявили в Управлении ветеринарии региона.

— Противоэпизоотические мероприятия предусматривают изъятие только тех животных, которые восприимчивы к заразному заболеванию, послужившему причиной установления карантина. Иные виды сельскохозяйственных животных, а также деятельность хозяйств в целом не затрагиваются, — пояснили в ведомстве в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

