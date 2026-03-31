«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Выбор консультанта

Правительство Новосибирской области снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Стартовая цена контракта составляет 59 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже третьи торги на предоставление консультационных услуг. Первые прошли в 2023 году. За услуги подрядчика регион тогда предлагал 82 млн рублей. В тендере приняли участие две компании, победила ООО «Холсинка групп», согласившаяся выполнить работы за 79,8 млн рублей.

Второй тендер прошел в 2025 году. Стартовая цена контракта составляла 78 млн рублей. Победителем признана компания ООО «Русстрой-ВМ», предложившая свои услуги за 73 млн. В феврале 2026 года контракт с подрядчиком был расторгнут по соглашению сторон.

Рассматривают все варианты

Новый подрядчик, которого выберут в середине апреля, должен будет оказывать консультационные услуги до декабря 2027 года.

Судя по документам закупки, в его задачи будет входить консультации по вопросам эксплуатации четвертого моста, а также урегулирование спорных вопросов во взаимоотношениях сторон концессионного соглашения, которых с момента старта проекта, накопилось много. Часть из них уже рассматриваются в судах, а новые продолжают поступать.

Интересен детализированный список задач консультанта:

юридическое и финансово-экономическое сопровождение направляемых заказчиком претензий и замечаний к концессионеру;

подготовка необходимых справочных материалов в отношении финансовых и юридических аспектов реализации соглашений для проведения переговоров с концессионером;

подготовка проектов ответов общественным публичным организациям и другим лицам о ходе реализации соглашений, направленных в адрес заказчика;

анализ порядка и иных аспектов расторжения концессионного соглашения по запросу заказчика, включая исследование возможных вариантов расторжения концессионного соглашения;

по запросу заказчика проверка расчета сумм возмещения при прекращении концессионного соглашения, подготовленного концессионером и/или финансирующими организациями и направленных концеденту, в соответствии с условиями концессионного соглашения;

доработка ранее разработанных материалов и документов по проекту, с учетом возможности обеспечения оптимального баланса распределения финансовых обязательств, ответственности и рисков между участниками проекта на всех этапах его реализации, в том числе с целью обеспечения максимально возможного уровня бюджетной эффективности для государства и необходимого уровня инвестиционной привлекательности;

предоставление консультаций юридического и финансово-экономического характера в отношении расчетов размера минимального гарантированного дохода, выплачиваемого концессионеру на эксплуатационной стадии и т.д.

Риск больших платежей

Напомним, четвертый мост был частично введен в эксплуатацию в середине декабря 2025 года. До этого сроки ввода неоднократно переносились. На момент запуска стоимость моста составляла 46,8 миллиардов рублей с НДС по ставке 20%. При этом представители подрядчика — Группы «ВИС» — сообщали, что часть работ планируется закончить в 2026 году. До этого момента проезд будет бесплатным. По оценкам концессионера, в сутки по мосту будет проезжать около 70 тысяч автомобилей. По условиям соглашения, принцип платного проезда будет действовать до 2042 года.

В начале марта 2026 года пресс-служба ГКУ НСО «ЦОДД» сообщила, что по данным, полученным с детекторов движения, установленных на мосту через реку Обь, в период с января по февраль 2026 года по новой переправе проехало более 1 миллиона 200 тысяч автомобилей. В среднем ежедневно по мосту проезжает около 20 тысяч транспортных средств. То есть недобор до плана, заявленного концессионером, составляет 50 тысяч машин в сутки. Добивать этот недобор придется из областного бюджета, который является дефицитным.

