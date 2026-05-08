Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Все в «минус»

Застройщики Новосибирской области в первом квартале 2026 года выполнили работы на 59 млрд рублей, из них на 17 млрд — в марте. Индекс физического объема снизился по сравнению с первым кварталом 2025 года на 26,6%. Причем в марте падение было еще более существенным (к марту 2025 года) — 39,6%, сообщает Новосибирскстат.

За квартал девелоперы региона ввели 4,9 тысяч квартир или почти 400 тысяч кв метров жилья, почти на 55% меньше к уровню 2025 года. В марте ввод составил 101 тысячу кв метров — на 68% меньше, чем в марте прошлого года.

При этом оборот организаций, занятых в сфере строительства, за квартал составил 63,4 млрд рублей — на 9,5% больше, чем в 2025 году.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, занятых в сфере строительства региона, в январе-феврале 2026 года составил 901 млн рублей, на 39% меньше, чем в 2025 году. Около 70% игроков отрасли продекларировали прибыль в общей сумме 1,4 млрд рублей — на 22% меньше, чем годом ранее. Убытки заявили 30% организаций в размере 584 млн рублей (на 19% меньше, чем годом ранее)

Место в экономике региона

В отрасли по итогам трех кварталов 2026 года работало 9115 организаций, из них 9010 — частных (второе место по количеству игроков после торговли). Также в строительстве работали 9172 частных предпринимателей.

При этом за квартал в регионе было зарегистрировано 103 новые организации в сфере строительства, из них 42 в марте. Рост интереса к покупке строительных компаний отмечали аналитики платформы по купле\продаже бизнеса.

С другой стороны, за квартал в области ликвидировано 198, а за март — 89 строительных компаний.

В строительстве официально занято 40290 человек. Средняя зарплата в отрасли составляет 80588 рублей.

Круги расходятся

Просроченная кредиторская задолженность новосибирских застройщиков за два месяца составила 20,2 млрд рублей. Их них 8 млрд девелоперы должны поставщикам. Просроченная дебиторская задолженность — 7,6 млрд, из них 4,7 млрд составляет задолженность покупателей и заказчиков.

Как сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, со ссылкой на оперативные данные Минстроя региона, объемы выпуска основных видов строительных материалов в регионе снизились за первый квартал 2026 года к соответствующему периоду 2023 года на 30%.

— Аналогичная статистика была в Новосибирской области в 2007-2010 годах и 2014-2017 годах, — говорит эксперт.

Например, производство фундаментных блоков (нужны на начальной стадии строительства) 2026 год к 2023 году упало на 76,4%, 2017 год к 2014 году — минус 45,3%, 2010 год к 2007 году — минус 66,3%.

— В моменте производство фундаментных блоков падает, а число новых проектов растет. Так не бывает. Предполагаю, снижение объема ввода жилья продолжится, — прогнозирует Николаев.

Стоит отметить, что по данным Новосибирскстата, цены на строительные материалы в области растут, несмотря на общее падение объемов производства на рынке новостроек. В лидерах роста оказались железобетонные плиты перекрытий — 31% к первому кварталу 2025 года. На втором месте стеновые наружные железобетонные панели — 22%. На третьем строительные растворы (13%) и песок (12%). Подешевела арматура для железобетонных конструкций (на 14%) и щебень (на 5%).

Цены в стагнации

Судя по ценам на рынке первичной недвижимости, которые приводит Новосибирскстат, их динамика находится в пределах статистической погрешности.

На первичном рынке жилья в первом квартале выросли официальные цены на квартиры среднего качества (типовые) на 2,1% — до 133,4 тысяч рублей за квадрат, элитные квартиры — на 0,5% — до 249,7 тысяч рублей. Снизились цены на квартиры улучшенного качества на 0,7% — до 155,2 тысяч. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир составила 143496 рублей. Впрочем, реальным покупателям, которые приходят с «живыми» деньгами застройщики сейчас предоставляют хорошие скидки.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики просят не накрывать Новосибирск «крупной сеткой» ограничения площади КРТ.