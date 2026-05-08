Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Просроченная кредиторская задолженность девелоперов превысила 20 млрд, из них 8 они должны поставщикам

Все в «минус»

Застройщики Новосибирской области в первом квартале 2026 года выполнили работы на 59 млрд рублей, из них на 17 млрд — в марте. Индекс физического объема снизился по сравнению с первым кварталом 2025 года на 26,6%. Причем в марте падение было еще более существенным (к марту 2025 года) — 39,6%, сообщает Новосибирскстат.

За квартал девелоперы региона ввели 4,9 тысяч квартир или почти 400 тысяч кв метров жилья, почти на 55% меньше к уровню 2025 года. В марте ввод составил 101 тысячу кв метров — на 68% меньше, чем в марте прошлого года.

При этом оборот организаций, занятых в сфере строительства, за квартал составил 63,4 млрд рублей — на 9,5% больше, чем в 2025 году.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, занятых в сфере строительства региона, в январе-феврале 2026 года составил 901 млн рублей, на 39% меньше, чем в 2025 году. Около 70% игроков отрасли продекларировали прибыль в общей сумме 1,4 млрд рублей — на 22% меньше, чем годом ранее. Убытки заявили 30% организаций в размере 584 млн рублей (на 19% меньше, чем годом ранее)

Место в экономике региона

В отрасли по итогам трех кварталов 2026 года работало 9115 организаций, из них 9010 — частных (второе место по количеству игроков после торговли). Также в строительстве работали 9172 частных предпринимателей.

При этом за квартал в регионе было зарегистрировано 103 новые организации в сфере строительства, из них 42 в марте. Рост интереса к покупке строительных компаний  отмечали аналитики платформы по купле\продаже бизнеса.

С другой стороны, за квартал в области ликвидировано 198, а за март — 89 строительных компаний.

В строительстве официально занято 40290 человек. Средняя зарплата в отрасли составляет 80588 рублей.

Круги расходятся

Просроченная кредиторская задолженность новосибирских застройщиков за два месяца составила 20,2 млрд рублей. Их них 8 млрд девелоперы должны поставщикам. Просроченная дебиторская задолженность — 7,6 млрд, из них 4,7 млрд составляет задолженность покупателей и заказчиков.

Как сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, со ссылкой на оперативные данные Минстроя региона, объемы выпуска основных видов строительных материалов в регионе снизились за первый квартал 2026 года к соответствующему периоду 2023 года на 30%.

—  Аналогичная статистика была в Новосибирской области в 2007-2010 годах и 2014-2017 годах, — говорит эксперт.

Например, производство фундаментных блоков (нужны на начальной стадии строительства) 2026 год к 2023 году упало на 76,4%, 2017 год к 2014 году — минус 45,3%, 2010 год к 2007 году — минус 66,3%.

— В моменте производство фундаментных блоков падает, а число новых проектов растет. Так не бывает.  Предполагаю, снижение объема ввода жилья продолжится, — прогнозирует Николаев.

Стоит отметить, что по данным Новосибирскстата, цены на строительные материалы в области растут, несмотря на общее падение объемов производства на рынке новостроек. В лидерах роста оказались железобетонные плиты перекрытий — 31% к первому кварталу 2025 года. На втором месте стеновые наружные железобетонные панели — 22%. На третьем строительные растворы (13%) и песок (12%). Подешевела арматура для железобетонных конструкций (на 14%) и щебень (на 5%).

Цены в стагнации

Судя по ценам на рынке первичной недвижимости, которые приводит Новосибирскстат, их динамика находится в пределах статистической погрешности.

На первичном рынке жилья в первом квартале выросли официальные цены на квартиры среднего качества (типовые) на 2,1% — до 133,4 тысяч рублей за квадрат, элитные квартиры — на 0,5% — до 249,7 тысяч рублей. Снизились цены на квартиры улучшенного качества на 0,7% — до 155,2 тысяч. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир составила 143496 рублей. Впрочем, реальным покупателям, которые приходят с «живыми» деньгами застройщики сейчас предоставляют хорошие скидки.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики просят не накрывать Новосибирск «крупной сеткой» ограничения площади КРТ. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса
Глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны

Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в правительство РФ с просьбой поддержать разработку стандартов качественных торговых центров и системы их базовой сертификации, а также закрепить эти нормативы законодательно. По информации «Коммерсанта», документ передан на рассмотрение в Минпромторг РФ.

Участники рынка считают, что выработка стандартов и сертификация позволят снять часть репутационных и регуляторных рисков для ТЦ.

Читать полностью

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Автор: Оксана Мочалова

Правительство РФ подготовило проект постановления, который вводит обязательную цифровую маркировку для широкого перечня замороженной продукции и кулинарных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Документ разработан Минпромторгом, а его основные положения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Перечень товаров, попадающих под маркировку, включает замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы; мороженую рыбную продукцию и рыбные полуфабрикаты; туши и тушки птицы, а также замороженные и охлажденные полуфабрикаты и субпродукты из мяса и мяса птицы. Кроме того, нововведение затронет готовые замороженные блюда (первые и вторые блюда).

Читать полностью

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

За первый квартал 2026 года компании Новосибирской области произвели спортивные товары на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольший удельный вес в объеме производства занимает следующая продукция:

Читать полностью

Бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки

Автор: Юлия Данилова

Уже второй месяц в девелоперском сообществе активно обсуждается инициатива прокуратуры о введении ограничений на площадь земельного участка, предназначенного под комплексное развитие территории (КРТ). Ожидается, что в мае корректировки будут вынесены на рассмотрение горсовета Новосибирска. Девелоперы – участники круглого стола, организованного Infopro54, практически в один голос предупреждают: инициатива продвигается не вовремя.

Так, депутат регионального парламента Вячеслав Илюхин напомнил, что сегодня весь строительный бизнес России находится в непонятном состоянии.

Читать полностью

У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения. Для региона это уже третья попытка возвести столь необходимые области объекты.

Инициаторами концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Читать полностью

Собственников «Новосибирскэнергосбыта» обязали выкупить акции у миноритариев

Автор: Юлия Данилова

Ключевой собственник АО «Новосибирскэнергосбыт» — ООО «Адванс Инвест» —планирует выкупить часть акций предприятий. Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг поступило в «Новосибирскэнергосбыт» 22 апреля. Судя по данным, размещенным на сайте раскрытия информации, речь идет об обыкновенных акциях в количестве 297 151 штука, зарегистрированных в феврале 2007 года. Предлагаемая цена приобретения составляет 775 рублей за акцию. Оценку их стоимости проводил ООО «Консалтинг групп «Промаудит» в декабре 2025 года. На тот момент рыночная стоимость бумаг составляла 775 рублей за штуку. Теоретически, на выкуп всех акций компании необходимо более 230 млн рублей.

— Совет директоров новосибирской компании поддержал предложение о выкупе и считает указанную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций общества справедливой и обоснованной, — уточняется в раскрытии информации.

Читать полностью
Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

