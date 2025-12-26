«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

В 2025 году в Новосибирске выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома. По общему количеству разрешений в уходящем году наблюдается довольно существенное сокращение. Для сравнения, в 2019–2024 годах выдачи этих документов колебались от 219 до 253. Общая площадь заявленных объектов варьировалась от 753 тысяч до 1,26 млн кв. м. Однако разброс по разрешениям на жилые дома — от 46 до 74. Об этом на заседании регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

— 67 разрешений, выданных в этом году, — меньше, чем пиковые показатели 2021–2022 годов. Но в разрезе десяти лет уровень остается примерно стабильным, — констатировал Улитко.

При этом он подчеркнул, что сокращение строительства нежилых зданий в городе — это прогнозируемая история. Данную ситуацию муниципалитет контролирует.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также предложил смотреть на ситуацию на строительном рынке города в перспективе более одного года.

— 2025 год был непростой на фоне максимально благоприятных предыдущих лет — 2021–2024 годов. Благодаря абсолютно уникальным решениям по поддержке строительной отрасли, по поддержке спроса на жилье, принимавшимся на уровне руководства страны, мы здорово разогнались и поднялись. На этом фоне сегодня достаточно сложно осаживаться и возвращаться к темпам по объему работ в бюджетных стройках, в жилищном строительстве, про которые мы уже забыли, — констатировал Травников.

Он напомнил, что в жизни всегда есть белые и черные полосы, поэтому всегда нужно учиться очень оперативно и гибко маневрировать и реагировать на различные ситуации.

— В промышленности в течение одного года приходится переходить от трехсменной работы к четырехдневке, менять загрузку линий. Такая же ситуация с более длительными циклами наблюдается в строительстве, возможно, так будет продолжаться и в будущем. Сегодня темная полоса, но наверняка будет светлая. Мы — люди опытные и должны осознавать, что светлая полоса не может быть бесконечной. Она все равно когда-то опять сменится на темную полоску, нужно быть готовыми реагировать на эти изменения. Сегодня нам приходится затягивать пояса, но ничего катастрофичного, на мой взгляд, мы не наблюдаем. Спрос есть, бюджетное строительство идет. Да, сегодня возможности собственного бюджета Новосибирской области не позволяют поддерживать те объемы, которые мы нарастили в 2023−2024 годах, но национальные проекты продолжаются, и заделов в наших контрактах достаточно. Без работы, как говорится, не останемся, — подчеркнул глава региона.

При этом он назвал и плюсы снижения объемов: не будет чрезмерной загрузки на бизнес, у которой были отрицательные моменты.

По данным мэрии, в 2025 году в городе введены в эксплуатацию 77 многоквартирных домов площадью 889 тысяч кв. м и 1358 индивидуальных жилых домов площадью более 200 тысяч кв. м. Строительный задел компаний в городе сегодня составляет около 4 млн кв. м. Строительство жилых объектов осуществляют 152 юридических лица, из них 86 — уникальные.

Напомним, в августе министр строительства области Дмитрий Богомолов отмечал, что выдача разрешений на строительство в регионе упала более чем в два раза. Это означает, что в 2027 году в эксплуатацию будет вводиться меньше жилья. Эксперты не исключали, что это может спровоцировать очередной виток роста цен.

Ранее редакция сообщала о том, что темпы строительства в Новосибирске падают на уровни до введения льготной ипотеки. Баланс спроса и предложения на новостройки выравнивается за счет сокращения производства.