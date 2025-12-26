Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Недвижимость

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Это минимальный показатель с 2020 года

В 2025 году в Новосибирске выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома. По общему количеству разрешений в уходящем году наблюдается довольно существенное сокращение. Для сравнения, в 2019–2024 годах выдачи этих документов колебались от 219 до 253. Общая площадь заявленных объектов варьировалась от 753 тысяч до 1,26 млн кв. м. Однако разброс по разрешениям на жилые дома — от 46 до 74. Об этом на заседании регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

— 67 разрешений, выданных в этом году, — меньше, чем пиковые показатели 2021–2022 годов. Но в разрезе десяти лет уровень остается примерно стабильным, — констатировал Улитко.

При этом он подчеркнул, что сокращение строительства нежилых зданий в городе — это прогнозируемая история. Данную ситуацию муниципалитет контролирует.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также предложил смотреть на ситуацию на строительном рынке города в перспективе более одного года.

— 2025 год был непростой на фоне максимально благоприятных предыдущих лет — 2021–2024 годов. Благодаря абсолютно уникальным решениям по поддержке строительной отрасли, по поддержке спроса на жилье, принимавшимся на уровне руководства страны, мы здорово разогнались и поднялись. На этом фоне сегодня достаточно сложно осаживаться и возвращаться к темпам по объему работ в бюджетных стройках, в жилищном строительстве, про которые мы уже забыли, — констатировал Травников.

Он напомнил, что в жизни всегда есть белые и черные полосы, поэтому всегда нужно учиться очень оперативно и гибко маневрировать и реагировать на различные ситуации.

— В промышленности в течение одного года приходится переходить от трехсменной работы к четырехдневке, менять загрузку линий. Такая же ситуация с более длительными циклами наблюдается в строительстве, возможно, так будет продолжаться и в будущем. Сегодня темная полоса, но наверняка будет светлая. Мы — люди опытные и должны осознавать, что светлая полоса не может быть бесконечной. Она все равно когда-то опять сменится на темную полоску, нужно быть готовыми реагировать на эти изменения. Сегодня нам приходится затягивать пояса, но ничего катастрофичного, на мой взгляд, мы не наблюдаем. Спрос есть, бюджетное строительство идет. Да, сегодня возможности собственного бюджета Новосибирской области не позволяют поддерживать те объемы, которые мы нарастили в 2023−2024 годах, но национальные проекты продолжаются, и заделов в наших контрактах достаточно. Без работы, как говорится, не останемся, — подчеркнул глава региона.

При этом он назвал и плюсы снижения объемов: не будет чрезмерной загрузки на бизнес, у которой были отрицательные моменты.

По данным мэрии, в 2025 году в городе введены в эксплуатацию 77 многоквартирных домов площадью 889 тысяч кв. м и 1358 индивидуальных жилых домов площадью более 200 тысяч кв. м.  Строительный задел компаний в городе сегодня составляет около 4 млн кв. м. Строительство жилых объектов осуществляют 152 юридических лица, из них 86 — уникальные.

Напомним, в августе министр строительства области Дмитрий Богомолов отмечал, что выдача разрешений на строительство в регионе упала более чем в два раза. Это означает, что в 2027 году в эксплуатацию будет вводиться меньше жилья.  Эксперты не исключали, что это может спровоцировать  очередной виток роста цен.

Ранее редакция сообщала о том, что темпы строительства в Новосибирске падают на уровни до введения льготной ипотеки. Баланс спроса и предложения на новостройки выравнивается за счет сокращения производства. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : Разрешения на строительство новостройки Новосибирска

8
0
0
Предыдущая статья
Замглавы Минстроя России отреагировал на идею штрафовать за елки в подъездах

Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Автор: Мария Гарифуллина

Департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска выставил на продажу еще один памятник архитектуры регионального значения. Мэрия объявила о продаже здания по адресу улица Фабричная, 19 с символической стартовой ценой в один рубль. Инвестор, который решится купить этот объект культурного наследия, должен будет восстановить его из руин.

Памятник деревянного зодчества, расположенный по адресу Фабричная, 19, был построен в 1905 году для Николая Туркина — крупного предпринимателя, купца 1-й гильдии и одного из основателей мукомольной промышленности в Новониколаевске. Историческое здание с богатым декором, получило охранный статус ещё в 1976 году. В 2005 году, дом был уничтожен пожаром. От некогда красивого двухэтажного особняка с мезонином остались только кирпичные руины цокольного этажа. Ресурсы для восстановления сгоревшего памятника архитектуры в течение 20 лет так и не нашлись.

Читать полностью

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Автор: Юлия Данилова

Конкурсный управляющий ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» Татьяна Горбачева обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве компании. Она потребовала привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Горбачева также потребовала принять обеспечительные меры в отношении трех указанных лиц в пределах цены иска в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество (включая денежные средства, права требования, иное имущество), говорится в материалах суда.

Читать полностью

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Автор: Юлия Данилова

Счетная палата России подвела итоги аудита новых инвестиционных проектов (НИП), реализуемых с 2021 года в регионах России. Всего в стране реализуются 615 НИПов, из них 74 — в Сибирском федеральном округе.

— Основная часть НИП реализуется на предприятиях обрабатывающих производств (328 проектов или 53,3%), что составляет только 0,13% общего количества организаций обрабатывающей промышленности (257,8 тысячи единиц, по официальным данным Росстата на 1 января 2025 года) и указывает на ограниченную вовлеченность предприятий в реализацию новых инвестиционных проектов, — констатировали эксперты палаты.

Читать полностью

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске открылся муниципальный приют для животных. Он рассчитан на 128 животных. Площадка оборудована вольерами и модульными помещениями для персонала. На его создание из городского бюджета было направлено 34 млн рублей. Пока приют будет принимать только собак. Позже его временными обитателями также станут кошки.

— Площадку при необходимости сможем расширить — если появится потребность и дополнительные бюджетные возможности, — сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

Автор: Оксана Мочалова

Совет Федерации одобрил пакет законов, отменяющих ежегодную обязанность государственных служащих, депутатов и судей подавать декларации о доходах. Вместо этого вводится система так называемого целевого декларирования. Новый порядок, который вступит в силу с 1 января 2026 года, кардинально меняет подход к финансовому контролю за лицами, занимающими государственные должности.

Согласно новым правилам, полный отчёт о доходах, расходах и имуществе потребуется предоставлять только в конкретных ситуациях: первоначальном назначении на должность, переводе из одного ведомства в другое, включении в кадровый резерв, а также совершении крупных расходов. Под последним понимаются сделки, общая стоимость которых превышает совокупный доход семьи чиновника за три предшествующих года. В таком случае декларацию необходимо будет подать до 30 апреля следующего года.

Читать полностью

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в Новосибирской области существенно ускорили предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Средний срок рассмотрения заявлений сократился в четыре раза — с 20 до 5 дней, при этом количество обращений выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, к декабрю 2025 года в ГКУ НСО «Организатор перевозок» поступило свыше 34 тысяч заявок. Рост интереса к легализации деятельности привел к активному пополнению региональных реестров: количество зарегистрированных перевозчиков увеличилось почти в пять раз, легковых такси — почти вдвое, а служб заказа — на 66%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Власть Недвижимость

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Общество

Замглавы Минстроя России отреагировал на идею штрафовать за елки в подъездах

Общество

В Новосибирске бездомная собака преградила детям путь к школе

Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Бизнес

В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

Финансы

Фишинг, фейковые магазины и розыгрыши: как мошенники используют новогоднюю суету

Бизнес Общество

Цены на билеты в кинотеатры Новосибирска выросли за год на 25%

Общество

Резкое похолодание до -32 градусов ожидается в Новосибирской области на выходных

Общество

В Новосибирске подорожает проездной для льготников

Бизнес ПроБизнес Рынки

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Медицина Общество

Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа

Бизнес

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Бизнес Власть

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Бизнес Власть

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Власть Общество

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Власть

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

У москвичей вырос интерес к недвижимости Новосибирска

Промышленность

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Общество

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Общество

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Бизнес Власть

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Бизнес Отставки и назначения

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Недвижимость

Самые дорогие сделки с жилой недвижимостью в Новосибирске назвали в Росреестре

Недвижимость

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности