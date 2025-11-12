«Здесь вам не СССР»: в Новосибирске компании экономят на новогодних подарках для детей сотрудников

В ноябре традиционно начинаются закупки новогодних корпоративных подарков, в том числе для детей сотрудников. Infopro54 опросил руководителей компаний и сотрудников предприятий различных форм собственности и выяснил, что есть два разнонаправленных тренда. Одни работодатели увеличивают траты на подарки к Новому году и делают их более персонализированными, другие не покупают даже стандартные сладкие наборы.

Новогодние подарки для детей сотрудников были широко распространенной практикой в советское время: ребенок получал подарок с папиной работы и с маминой работы. В современной России эта традиция сохранилась, но претерпела изменения.

— Я считаю такие подарки обязательными. Они важнее корпоративов. Поздравляя детей своих коллег с Новым годом, руководитель организации показывает, что помнит о том, что у каждого есть семья, есть личное время и это бесспорные ценности. Мы стараемся нетривиально подходить к подаркам. Шоколаду и другим сладостям дети рады, но все же это несколько банально. Коллектив у нас небольшой, поэтому проводится опрос и для каждого ребенка покупается что-то из сферы его интересов. Ну и сладости, конечно. В этом году у нас 27 детских подарков и 12 брендированных подарков для самих сотрудников, — рассказала руководитель одной из новосибирских юридических фирм.

Опросы показывают, что традиция новогодних подарков строго соблюдается на предприятиях и организациях, где есть профкомы. В советское время именно они занимались организацией новогодних детских праздников и приобретением подарков.

— Социальная ответственность работодателей как таковая предполагает не только заботу о непосредственном труде на рабочем месте своих работников, но и в целом заботу об его морально-психологическом состоянии, в том числе связанном с его семьей. Дети, семья — наши главные ценности, и, конечно, находятся в фокусе внимания профсоюзов. Подарки, которые родители приносят с работы, это очень хорошая традиция. Она появилась давно, и профсоюзы стремятся ее продолжать, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 заместитель председателя Федерации профсоюзов Новосибирской области Павел Куканов.

Представители сектора МСП в целом поддерживают идею с новогодними подарками, но относятся к вопросу исключительно с точки зрения финансов: если у компании все хорошо с прибылью, подарки покупаются, если денег не хватает — подарки становятся первым, что вычеркивают из списка трат.

— В нашей компании подарки для детей и сотрудников в этом году покупать не будут. Коммерческий директор сказала, что все плохо с заказами и прибылью, идет сокращение штата. В таких условиях лишний килограмм конфет никто не купит. Руководство прямым текстом говорит: «Здесь вам не СССР». Предложили самим скинуться на сладкие наборы детям. В прошлом году дела шли получше, и неплохие подарки для детей и всех работников сделали. Я на этом месте работаю семь лет, и новогодние подарки были всего два раза, — рассказала сотрудница транспортной компании.

Похожий ответ дали 18% опрошенных. В компаниях, которые в текущем году решили не делать корпоративные подарки, так же сокращают расходы на организацию праздников и премирование сотрудников.

