Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Автор: Юлия Данилова

Жители попросили губернатора включить в программу финансирование закупки разных видов животных и птицы, а не только КРС

Новосибирские власти намерены уделить особое внимание социально-экономическому развитию населенных пунктов, которые попали в зону карантина и где был изъят скот. Об этом в ходе встречи с жителями села Козиха заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также отметил, что жители предложили расширить направление поддержки на восстановление разных видов животных и птицы, не только крупного рогатого скота.

— Над этим будем работать, нам важно восстановление в целом личных подсобных хозяйств, — добавил глава региона.

Травников подчеркнул, что карантин продлится до полного устранения источников инфекции, включая животных, корма и дезинфекцию территории. В рамках карантина запрещен въезд жителей не этого села, вывоз скота, мяса, молока и молочных продуктов. После снятия карантина пострадавшие жители смогут возобновить хозяйства и завести новое поголовье.

Напомним, уже 17 дней в Новосибирской области не выявлено новых мест возникновения заболевания животных пастереллезом. На 22 марта выплаты за изъятый скот получили 146 семей — 49,18 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что только один владелец крупного животноводческого комплекса Новосибирской области прокомментировал изъятие скота. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : пастереллез карантин изъятие скота вспышка заболевания

Платформа Тын, созданная в 1940 году, перестанет принимать электрички

Автор: Артем Рязанов

С 29 марта электропоезда маршрута Тайга – Болотная перестанут останавливаться на платформе Тын, расположенной в 2,5 км от границы с Кузбассом. Благодаря этому время в пути между Болотной и Юргой сократится на 2 минуты — с 31 до 29 минут.

Прямое железнодорожное сообщение Тына с Новосибирском отсутствует с конца 2009 года, когда были отменены электрички по маршруту Новосибирск – Юрга.

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году майские праздники станут не просто парой длинных выходных, а настоящей возможностью для мини-отдыха. У работающих новосибирцев появится возможность провести короткий отпуск в конце апреля или в период между майскими праздниками, что позволит им насладиться 11 днями отдыха подряд. Об этом сообщила ТАСС Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».

Она подчеркнула, что апрель — более выгодный месяц для отпуска по сравнению с маем.

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Автор: Артем Рязанов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев выступил с инициативой по созданию в России публичного рейтинга управляющих компаний (УК) в жилищно-коммунальной сфере.

— В России следует создать публичный рейтинг управляющих компаний. Данная инициатива — это попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли, — сказал Кошелев в беседе с РИА Новости.

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область постепенно приходит весна. Новая рабочая неделя начнётся с тепла и мокрого снега.

Так по прогнозам синоптиков из Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 23 марта, температура ночью опустится до 0, в некоторых районах до -5 градусов. Днём ожидается потепление до 0, а местами до +5 градусов. Ночью прогнозируется небольшой снег, который днём местами превратится в мокрый. Ветер будет дуть с запада, с порывами до 17 метров в секунду.

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026, одержав две победы на домашней «Сибирь‑Арене» 18 и 20 марта 2026 года. К этому моменту команда уже обеспечила себе место в плей‑офф, что позволило хоккеистам сыграть с большей свободой и подарить болельщикам яркие матчи.

18 марта новосибирцы уверенно обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Вторая игра, 20 марта, против астанинского «Барыса», получилась куда более напряжённой. Несмотря на заметное игровое преимущество, «Сибирь» не смогла определить победителя в основное и дополнительное время — матч завершился со счётом 1:1.

Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

Автор: Артем Рязанов

В микрорайоне Клюквенный Калининского района Новосибирска началось строительство новой школы. Разрешение на возведение выдано региональному оператору. Проект финансируется застройщиком в рамках комплексного освоения территории. Здесь уже создается современная жилая застройка, ориентированная на семьи с детьми.

Образовательное учреждение на 1100 мест будет располагаться в четырёхэтажном здании площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Архитектура здания продумана таким образом, чтобы потоки учащихся не пересекались. Проект включает отдельные блоки для начальной школы и для основного и старшего звеньев, что, по задумке авторов, должно повысить комфортность и безопасность учебного процесса.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

