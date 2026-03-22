Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Новосибирские власти намерены уделить особое внимание социально-экономическому развитию населенных пунктов, которые попали в зону карантина и где был изъят скот. Об этом в ходе встречи с жителями села Козиха заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также отметил, что жители предложили расширить направление поддержки на восстановление разных видов животных и птицы, не только крупного рогатого скота.

— Над этим будем работать, нам важно восстановление в целом личных подсобных хозяйств, — добавил глава региона.

Травников подчеркнул, что карантин продлится до полного устранения источников инфекции, включая животных, корма и дезинфекцию территории. В рамках карантина запрещен въезд жителей не этого села, вывоз скота, мяса, молока и молочных продуктов. После снятия карантина пострадавшие жители смогут возобновить хозяйства и завести новое поголовье.

Напомним, уже 17 дней в Новосибирской области не выявлено новых мест возникновения заболевания животных пастереллезом. На 22 марта выплаты за изъятый скот получили 146 семей — 49,18 млн рублей.

