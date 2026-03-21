«У всех упадническое настроение»: новосибирские фермеры считают, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Доля КФХ, у которых скот застрахован, в регионе невелика

В Новосибирской области завершается изъятие скота в населенных пунктах, попавших в карантинные зоны по пастереллезу. Одним из основных вопросов для владельцев сельскохозяйственных животных становится вопрос убытков и компенсаций. Infopro54 узнал, что думают об этом фермеры.

Изъятия скота в пяти районах Новосибирской области коснулись личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и крупных сельхозпредприятий – животноводческих комплексов. Финансовые последствия и вопросы ущерба для этих трех категорий имеют некоторые отличия. Для животноводческих комплексов возмещение убытка идет преимущественно по страховой линии. В публичном пространстве информации об этом немного, сами предприятия и органы власти подробности не сообщают, поясняя, что сведения относятся к коммерческой тайне. Единственным, кто на сегодняшний день прокомментировал изъятия скота в своем хозяйстве, стал председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. Больше всего информации о компенсациях для ЛПХ: в региональном правительстве сейчас ежедневно сообщают о количестве семей, получающих выплаты. Что касается фермеров (КФХ), то свое положение они сами называют двойственным.

— Даже если мы получим компенсацию за всех животных в том же размере, что называют для ЛПХ (173 рубля за килограмм живого веса), мы все равно останемся в минусе. Потому что хорошая взрослая корова стоит больше, чем по этим деньгам получается. Но это не единственная беда. Сколько месяцев нам еще придется восстанавливать стадо, кто скажет? Фермеры же потеряли бизнес, если честно говорить. С голоду не умрем, но и зарабатывать какое-то время не сможем. Это для многих сейчас большая беда, так что нас не называйте, пожалуйста, в своем репортаже. Нам и без того со всех сторон внимания хватает, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 сотрудник одного из КФХ Новосибирской области.

В ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области тоже говорят, что в сложившейся ситуации убытки для фермеров неминуемы.

— К нам приезжал исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Станкеев. Мы с ним ходили на эти встречи все, собрания. Мы добивались одного: чтобы поднять выплаты до реальной рыночной стоимости, а это хотя бы 300 рублей за килограмм живого веса, и хотя бы таким образом успокоить народ. Но добиться этого не удалось. Размеры выплат, конечно, не покрывают убытков полностью. На страховые выплаты мало кто из фермеров может рассчитывать. Почти ни у кого не застраховано стадо. Может быть, застраховано только у того, кто, допустим, закладывал животных под залог. А вообще животноводство настолько низкорентабельно, что фермер не может себе позволить какие-то излишки денег тратить еще и на страховку. Ну и надо понимать, что такого инфекционного зверя мы еще не видели. Верили, так сказать, ветеринарии, верили вакцинам, всех вакцинировали, всё как полагается, делали штатно. И вот так сейчас получилось. Никто понять ничего не может, люди страдают, у всех упадническое настроение. Министерство останавливается на том, что на девять месяцев дается поддержка на членов семей. Потом на покупку нового молодняка 50% они обещают поддержку. Посмотрим, как это все будет, — рассказал председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников.

20 марта в правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при региональном Минсельхозе. Основным вопросом были дополнительные меры поддержки для КФХ и сельхозорганизаций.

— Отдельный блок вопросов касался льготного кредитования и лизинга, который в том числе может использоваться для восстановления поголовья. Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, эти инструменты могут помочь не только восстановить производственную деятельность, но и модернизировать систему биологической безопасности. Это позволит снизить риски в дальнейшем и повысить устойчивость… Сейчас в регионе прорабатываются дополнительные меры поддержки для оргсектора. Это, в частности, субсидии на приобретение племенного маточного поголовья: 50% – для молочного скота и 40% – для мясного, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Напомним, что с учетом всех действующих ограничений и правил новых коров аграрии смогут завести только через 4–6 месяцев.

Ранее редакция рассказывала, что руководитель Россельхознадзора посоветовал сельчанам обращать внимание на легальность появления сельскохозяйственных животных у соседей.

Родители первоклашек в Новосибирске смогут подать заявления в школы с 1 апреля

Нас тоже коснулась эта беда: новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза

Автор: Юлия Данилова

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко сообщил Infopro54 о том, что у него изъяли весь скот из-за пастеррелеза.

— Нас тоже коснулась эта беда. Мы все выполнили по рекомендациям. Общее поголовье, которое подверглось уничтожению, составило почти 2,5 тысячи КРС. Весь скот, который был, попал под процедуру изъятия,  — констатировал Елисеенко.

Изъятие скота в Новосибирской области завершится в ближайшие дни

Автор: Юлия Данилова

Уже несколько дней в Новосибирске работает группа федеральных экспертов из Москвы, которая изучает ситуацию с изъятием скота у фермеров и личных подсобных хозяйств. Глава рабочей группы, руководитель федерального Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что меры, которые вынуждены были предпринимать в регионе, достаточно жесткие, но необходимые.

— Если наши люди хотят дальше развивать производство, то, чем быстрее мы завершим, тем быстрее можно будет начинать. Многие вещи, которые мы связываем с распространением (заболевания) — это нелегальное перемещение скота, — подчеркнул Данкверт.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

