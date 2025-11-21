Рекламодателям

Новосибирским туристам рассказали о трех новых отелях и о ценах в Шерегеше

  • 21/11/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирским туристам рассказали о трех новых отелях и о ценах в Шерегеше
Этот горнолыжный курорт остается одним из самых популярных мест зимнего отдыха в регионе

В Новосибирске на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» состоялась презентационная сессия Кузбасса. Одной из ее ключевых тем стал зимний сезон в Шерегеше. Infopro54 выяснил, как на популярном горнолыжном курорте изменилась инфраструктура и цены.

В Шерегеше в настоящее время работают более 60 отелей, гостевых домов, апартаментов. В текущем году возле горнолыжных склонов появится сразу три новых отеля, что позволит увеличить номерной фонд курорта более чем на триста мест.

— Масштабные стройки в Шерегеше идут уже несколько лет. И первые результаты, действительно, будут в этом сезоне. Откроется первый из комплекса четырехзвездочных отелей и еще два небольших отеля. Инфраструктура постепенно, год к году, будет расширяться. Количество гостиниц будет увеличиваться, а так же количество трасс и подъемников. Все это в планах, которые реализуются в рамках стратегии развития Шерегеша, рассчитанной до 2035 года, — сообщил Infopro54 директор Агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Черноскутов.

Введение в эксплуатацию новых объектов не забирает клиентов у мест размещения, действующих уже много лет. В том числе у тех, кто находится в так называемой «серой» зоне, — собственников квартир и комнат, сдающих их в аренду приезжающим лыжникам и сноубордистам. Спрос на этот вид размещения сейчас даже вырос, говорят туристы. Это объясняется не только увеличением числа приезжающих в Шерегеш, но и ростом цен.

— Мы каждую зиму ездим в Шерегеш компанией. Цены растут ежегодно и очень ощутимо. Если еще несколько лет назад мы могли себе позволить жить в отеле у горы Зеленая, то сейчас мы снимаем квартиру в поселке. В этом году ехать собираемся в конце ноября, уже договорились и забронировали. Все — и отели, и владельцы квартир — цены подняли примерно на 15%, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Виктор.

В Агентстве по туризму Кузбасса подтверждают, что в Шерегеше заполняются все места размещения.

— Пользуется спросом все: и отели, и квартиры. Они рассчитаны все-таки на несколько разные аудитории. И введение новых объектов расширяет предложение. Чем разнообразнее, тем лучше. Цены, на самом деле, год к году растут, как и везде. Но здесь я могу сказать, что Шерегеш все-таки остается курортом для гостей с разным уровнем доходов, и абсолютно на любой бюджет можно найти подходящий вариант, — говорит Дмитрий Черноскутов.

Популярность горнолыжного курорта Шерегеш растет, туда приезжают любители зимних видов спорта со всей страны. В последние несколько лет регистрируется рост числа туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Но новосибирские туристы по-прежнему частые гости. Большинство отдыхающих в Шерегеше это жители Кемеровской области. Новосибирцы по количеству на втором месте.

Фото Infopro54

