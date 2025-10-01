Юристы в Новосибирске рассмотрели дела о продаже земли в лесном фонде и нацпарке

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели (SibLegalWeek) состоялась авторская лекция доктора юридических наук Романа Бевзенко, посвященная судебной практике Конституционного суда РФ. Запись есть в распоряжении Infopro54. Эксперт подробно разобрал два ключевых дела, имеющих важное значение для понимания правового режима использования земель особо охраняемых территорий и лесного фонда.

Первое рассмотренное дело это так называемое «дело сочинских садоводов». Это история о земле национального парка в Краснодарском крае, которая оказалась во владении частных лиц. Когда у них участки у них забрали, они пошли в суды, считая, что их права были нарушены.

— Земли национального парка на протяжении нескольких десятков лет оказывались во владении у частников. Как это происходило? Из-за неочевидности границ национального парка органы местного самоуправления участки продавали участки или отдавали в аренду с последующим выкупом. Несколько тысяч граждан в итоге оказались собственниками земельных участков, которые по документам относились к землям поселений, а в действительности оказались землями национального парка. И прокуратура решила восстановить национальный парк в его первозданных первоначальных границах. Владельцы земельных участков предъявили 1600 исков. Но в итоге проиграли все эти дела, были проиграны в судах, и заявители дошли до Конституционного суда. И по жалобе нескольких граждан, нескольким жалобам нескольких граждан КС взял дело на рассмотрение. Постановление, которое было выпущено по итогам слушаний, я думаю, очень это удивило заявителей, потому они не получили того, что ожидали. Речь идет о землях, которые по нашему законодательству не могут принадлежать никому, они находятся в публичной собственности. В первую очередь, конечно, это земли национальных парков. Конституционный суд говорит, что, люди дорогие, нельзя стать собственником части нацпарка. Если вы были добросовестны, то вам компенсация положена. А если не добросовестны, то есть вы понимали, что это национальный парк, то даже компенсации вам не надо. Радуйтесь, что вас в тюрьму не посадят по итогам рассмотрения гражданского дела, — рассказал доктор юридических наук, профессор MNU, старший советник Lansky, Ganzger, Goeth & Partner Роман Безвенко.

Еще одно решение касается земель лесного фонда и их добросовестном приобретения. В стране, говорят эксперты, есть немало случаев, когда на землях этой категории идет строительство или ведется деятельность, которой там быть не может.

— В деле, который рассматривала СКГД, земли тоже были изъяты. То есть земли лесного фонда могут быть только публичными. А частных земель лесного фонда быть не может в принципе. Что касается возможной добросовестности приобретения, то в определении СКГД говорится следующее: «Так, не может быть признано добросовестным поведение лица, приобретающего земельный участок, состоящий преимущественно из многолетних лесных насаждений, что должно быть очевидным при осмотре участка до совершения с ним сделок, не проверившего возможность отнесения данного участка к землям государственного лесного фонда», — сообщил Роман Бевзенко.

Юристы подчеркивают, что решения КС и ВС устанавливают важные правовые ориентиры для разрешения споров о землях, изъятых из оборота. Они демонстрируют различный подход к защите прав добросовестных приобретателей в зависимости от категории земель, будь то ценные земли национальных парков или земли лесного фонда, в отношении которых применяется так называемая «лесная амнистия». Эти правовые позиции будут оказывать значительное влияние на судебную практику по всей стране.

Ранее редакция рассказывала, что на Сибирской юридической неделе рассмотрели схемы трансграничных сделок с криптовалютой.