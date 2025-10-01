Рекламодателям

Юристы в Новосибирске рассмотрели дела о продаже земли в лесном фонде и нацпарке

  • 01/10/2025, 17:00
Автор: Мария Гарифуллина
Юристы в Новосибирске рассмотрели дела о продаже земли в лесном фонде и нацпарке
Два решения рекомендованы к ознакомлению всем, кто ведет споры по земельным участкам

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели (SibLegalWeek) состоялась авторская лекция доктора юридических наук Романа Бевзенко, посвященная судебной практике Конституционного суда РФ. Запись есть в распоряжении Infopro54. Эксперт подробно разобрал два ключевых дела, имеющих важное значение для понимания правового режима использования земель особо охраняемых территорий и лесного фонда.

Первое рассмотренное дело это так называемое «дело сочинских садоводов». Это история о земле национального парка в Краснодарском крае, которая оказалась во владении частных лиц. Когда у них участки у них забрали, они пошли в суды, считая, что их права были нарушены.

— Земли национального парка на протяжении нескольких десятков лет оказывались во владении у частников. Как это происходило? Из-за неочевидности границ национального парка органы местного самоуправления участки продавали участки или отдавали в аренду с последующим выкупом. Несколько тысяч граждан в итоге оказались собственниками земельных участков, которые по документам относились к землям поселений, а в действительности оказались землями национального парка. И прокуратура решила восстановить национальный парк в его первозданных первоначальных границах. Владельцы земельных участков предъявили 1600 исков. Но в итоге проиграли все эти дела, были проиграны в судах, и заявители дошли до Конституционного суда. И по жалобе нескольких граждан, нескольким жалобам нескольких граждан КС взял дело на рассмотрение. Постановление, которое было выпущено по итогам слушаний, я думаю, очень это удивило заявителей, потому они не получили того, что ожидали. Речь идет о землях, которые по нашему законодательству не могут принадлежать никому, они находятся в публичной собственности. В первую очередь, конечно, это земли национальных парков. Конституционный суд говорит, что, люди дорогие, нельзя стать собственником части нацпарка. Если вы были добросовестны, то вам компенсация положена. А если не добросовестны, то есть вы понимали, что это национальный парк, то даже компенсации вам не надо. Радуйтесь, что вас в тюрьму не посадят по итогам рассмотрения гражданского дела, — рассказал доктор юридических наук, профессор MNU, старший советник Lansky, Ganzger, Goeth & Partner Роман Безвенко.

Еще одно решение касается земель лесного фонда и их добросовестном приобретения. В стране, говорят эксперты, есть немало случаев, когда на землях этой категории идет строительство или ведется деятельность, которой там быть не может.

— В деле, который рассматривала СКГД, земли тоже были изъяты. То есть земли лесного фонда могут быть только публичными. А частных земель лесного фонда быть не может в принципе. Что касается возможной добросовестности приобретения, то в определении СКГД говорится следующее: «Так, не может быть признано добросовестным поведение лица, приобретающего земельный участок, состоящий преимущественно из многолетних лесных насаждений, что должно быть очевидным при осмотре участка до совершения с ним сделок, не проверившего возможность отнесения данного участка к землям государственного лесного фонда», —  сообщил Роман Бевзенко.

Юристы подчеркивают, что решения КС и ВС устанавливают важные правовые ориентиры для разрешения споров о землях, изъятых из оборота. Они демонстрируют различный подход к защите прав добросовестных приобретателей в зависимости от категории земель, будь то ценные земли национальных парков или земли лесного фонда, в отношении которых применяется так называемая «лесная амнистия». Эти правовые позиции будут оказывать значительное влияние на судебную практику по всей стране.

Ранее редакция рассказывала, что на Сибирской юридической неделе рассмотрели схемы трансграничных сделок с криптовалютой.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

949

Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : лесной фонд земельные участки


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За 30 лет VIP-club стал профессиональным экспертным сообществом
1/10/25 18:00
Бизнес
Спрос на ЗОЖ простимулировал рост фитнес-индустрии в Новосибирске
1/10/25 17:40
Бизнес Общество
Юристы в Новосибирске рассмотрели дела о продаже земли в лесном фонде и нацпарке
1/10/25 17:00
Бизнес Общество Право&Порядок
В Госдуме предложили перенести время начала уроков в школах России
1/10/25 16:00
Власть Образование Общество
В Новосибирский зоопарк привезли японских макак
1/10/25 15:00
Общество
Семь стихийных свалок обязали ликвидировать на Проточной в Новосибирске
1/10/25 14:00
Общество
Андрей Травников продлил действие повышенной региональной выплаты контрактникам
1/10/25 13:15
Власть
В новосибирской многоэтажке два месяца скапливаются канализационные стоки
1/10/25 13:09
Общество Энергетика&ЖКХ
Стали известны новые подробности дела по хищению средств из нацпроекта в НСО
1/10/25 12:30
Власть Политика Право&Порядок
В Госдуме предложили расширить льготы по утильсбору
1/10/25 12:00
Общество
Позывной «Вуду»: нигерийский музыкант из Новосибирска отправился на СВО
1/10/25 11:30
Город Общество
В Новосибирске ожидается рост заболеваемости ОРВИ
1/10/25 11:16
Медицина Общество
Новосибирцы переходят на более рациональные покупки в магазинах
1/10/25 10:00
Бизнес Власть Рынки
Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»
1/10/25 9:35
Бизнес Образование
Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины
1/10/25 9:00
Бизнес Власть Экономика
Студенческий театр Новосибирска поместил роман Салтыкова-Щедрина в новый контекст
30/09/25 19:00
Культура Общество
Квартиры рядом с парком и ипотека без надбавок — обзор проекта «Астон. Шесть звезд»
30/09/25 18:20
Недвижимость
Сирены зазвучат в Новосибирске и по всей России 1 октября
30/09/25 18:00
Общество
В Новосибирске откроют еще два съезда на развязке четвертого моста
30/09/25 17:15
Бизнес Город
«Крипта условно анонимна»: новосибирским бизнесменам рассказали о трансграничных сделках с криптовалютой
30/09/25 17:05
Бизнес Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Новости компаний
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять