Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто

Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Новую норму планируют ввести с сентября 2026 года

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий размер штрафа для водителей, которые выезжают на дорогу без ОСАГО, до одного раза в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента.

Согласно предложенным поправкам, изменения будут внесены в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

— Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения, — говорится в тексте законопроекта.

Согласно пояснительной записке, главной преградой для внедрения системы проверки полисов с помощью камер является текущая редакция КоАП, которая позволяет налагать многократные штрафы за управление транспортным средством без полиса в течение 24 часов. Законопроект решает эту проблему, ограничивая количество штрафов, которые могут быть вынесены в случае фиксации нарушения камерами, до одного в день.

Сумма взыскания не меняется. За отсутствие страховки (если полис ОСАГО не оформлен) — штраф 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ). А вот за повторное совершение такого административного правонарушения штраф больше — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Норму предлагается ввести с 1 сентября 2026 года. Этого времени хватит для доработки программы «Паутина» и отладки механизма, отмечается в пояснительной записке.

«Паутина» — это цифровая система МВД, объединяющая все данные с камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД по всей стране. Она автоматически помогает ГИБДД находить угнанные машины, машины-двойники, автомобили с подложными номерами и водителей, скрывшихся с мест ДТП.

Напомним, по оценке экспертов, около 40% водителей в Новосибирске не покупают полис ОСАГО. Участники рынка предупреждали, что после повышения территориального коэффициента их количество увеличится.

Ранее редакция сообщала о том, что глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

Рубрики : Авто

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : штраф ОСАГО Камеры

403
0
0
Все марки бензина подорожали в феврале в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в феврале, по сравнению с январем, произошло повышение цен на все виды бензина, а также на компримированный природный газ, дизельное топливо и газ для автомобилей. Эту информацию предоставил Новосибирскстат.

Больше всего в цене вырос компримированный природный газ — на 2,4%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,8%, АИ-98 и выше — на 0,4%. Дизельное и газовое моторное топливо стали дороже на 0,3%.

Читать полностью

Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

В России предложили изменить правила выплат по ОСАГО. Максимальная ответственность страховщика может составить 400 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в интервью газете «Известия».

Предлагаемые поправки должны стать частью так называемой реформы натурального возмещения, цель которой — увеличить долю ремонта автомобилей (оплаты услуг СТО), а не прямых денежных выплат пострадавшим.

Читать полностью

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Автор: Оксана Мочалова

Почти каждый второй водитель Новосибирской области демонстрирует безаварийный стиль вождения. 46,4% местных водителей имеют право на максимальную скидку по ОСАГО по итогам 2025 года, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА). Это заметно выше среднероссийского уровня.

Регион расположился в одной группе с Карелией, Вологодской и Томской областями. Выше показатели только у тройки лидеров — Москвы (52,3%), Санкт-Петербурга (50,8%) и Пермского края (48,9%).

Читать полностью

Сезонные ограничения движения для грузовиков вводят в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) сообщило о сроках введения сезонных ограничений для тяжеловесного транспорта на дорогах Новосибирской области в 2026 году.

На региональных и межмуниципальных трассах они будут действовать с 13 апреля по 24 мая. Транспорту, независимо от наличия груза, с нагрузкой на ось более 5 тонн потребуется специальное разрешение для проезда.

Читать полностью

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Автор: Юлия Данилова

В декабре прошлого года патрульные автомобили Госавтоинспекции Новосибирской области были оснащены аппаратно-программными комплексами Azimut. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Система способна одновременно отслеживать несколько автомобилей и распознавать широкий спектр нарушений правил дорожного движения, включая самые распространённые: непристёгнутые ремни безопасности, использование телефонов без соответствующей гарнитуры во время вождения, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В феврале средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области опустилась до 3,55 миллиона рублей. Особенно сильно подешевели популярные модели Exeed, Chery и Geely, выяснили эксперты Авто.ру Бизнес.

Средняя стоимость машины снизилась до 3,55 миллиона рублей, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем месяце. Среди моделей сильнее всего подешевел Exeed RX — на 12,9%, до 4,37 миллиона рублей. Также заметно упали в цене Chery Tiggo 7L (на 1,8%, до 2,74 миллиона рублей) и Geely Cityray (на 1%, до 3,15 миллиона рублей).

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности