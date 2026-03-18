Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий размер штрафа для водителей, которые выезжают на дорогу без ОСАГО, до одного раза в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента.

Согласно предложенным поправкам, изменения будут внесены в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

— Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения, — говорится в тексте законопроекта.

Согласно пояснительной записке, главной преградой для внедрения системы проверки полисов с помощью камер является текущая редакция КоАП, которая позволяет налагать многократные штрафы за управление транспортным средством без полиса в течение 24 часов. Законопроект решает эту проблему, ограничивая количество штрафов, которые могут быть вынесены в случае фиксации нарушения камерами, до одного в день.

Сумма взыскания не меняется. За отсутствие страховки (если полис ОСАГО не оформлен) — штраф 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ). А вот за повторное совершение такого административного правонарушения штраф больше — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Норму предлагается ввести с 1 сентября 2026 года. Этого времени хватит для доработки программы «Паутина» и отладки механизма, отмечается в пояснительной записке.

«Паутина» — это цифровая система МВД, объединяющая все данные с камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД по всей стране. Она автоматически помогает ГИБДД находить угнанные машины, машины-двойники, автомобили с подложными номерами и водителей, скрывшихся с мест ДТП.

Напомним, по оценке экспертов, около 40% водителей в Новосибирске не покупают полис ОСАГО. Участники рынка предупреждали, что после повышения территориального коэффициента их количество увеличится.

