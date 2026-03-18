Все марки бензина подорожали в феврале в Новосибирске

В Новосибирской области в феврале, по сравнению с январем, произошло повышение цен на все виды бензина, а также на компримированный природный газ, дизельное топливо и газ для автомобилей. Эту информацию предоставил Новосибирскстат.

Больше всего в цене вырос компримированный природный газ — на 2,4%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,8%, АИ-98 и выше — на 0,4%. Дизельное и газовое моторное топливо стали дороже на 0,3%.

На конец февраля стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 60,42 рубля, АИ-95 — 64,33 рубля, а АИ-98 и более высокооктановые сорта — 85,37 рубля. Дизельное топливо стоило 79,08 рубля. Газовое топливо оценивалось в 27,47 рубля, а компримированный природный газ — в 22,99 рубля.

Эта динамика сохраняется в марте. Для сравнения, в среднем цена на топливо в городе на данный момент: АИ-92 — 61,18 рубля за литр, АИ-95 — 65,28 рубля, АИ-98 и выше — 85 рублей.

