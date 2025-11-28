Рекламодателям

Новосибирское предприятие разработало российский автовоз

  • 28/11/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
автовоз
Инноваторы также придумали как снизить зависимость отечественных золотодобывающих компаний от импорта автотехники

Новосибирское предприятие АО «НовосибАРЗ» представило сразу несколько проектов отечественного машиностроения, основанные на собственных инженерных компетенциях, отечественных материалах и современных технологиях.

Так, двухярусный автовоз, разработанный совместно с ПАО «Северсталь», на сегодняшний день является первой отечественной моделью такого класса. Он создан с применением российских комплектующих и инженерных решений и полностью адаптирован к эксплуатационным условиям современной российской логистики. Автовоз рассчитан на перевозку восьми автомобилей, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Также на предприятии создан кузов для карьерного самосвала NHL (Китай) грузоподъёмностью 120 тонн. В компании отметили, что это может существенно снизить зависимость российских золотодобывающих компаний от импортных поставок. Новосибирская конструкция легче зарубежного аналога на 4 тонны (16 550 кг против 20 550 кг).

Еще одна разработка — действующий боевой робот «КилоВольт» — модернизирован специалистами «НовосибАРЗ» и «НовосибАРЗ-Сталь». Модель успешно прошла отборочный этап «Битвы роботов» в Екатеринбурге. Конструкция получила обновлённую раму, броню и компонентную базу. Напомним, робот «КилоВольт» разработан командой из НГТУ «Похитители молнии».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске открылось производство компонентов для телекоммуникационной отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирская область

Теги : машиностроение


