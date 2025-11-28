Новосибирское предприятие разработало российский автовоз

Новосибирское предприятие АО «НовосибАРЗ» представило сразу несколько проектов отечественного машиностроения, основанные на собственных инженерных компетенциях, отечественных материалах и современных технологиях.
Так, двухярусный автовоз, разработанный совместно с ПАО «Северсталь», на сегодняшний день является первой отечественной моделью такого класса. Он создан с применением российских комплектующих и инженерных решений и полностью адаптирован к эксплуатационным условиям современной российской логистики. Автовоз рассчитан на перевозку восьми автомобилей, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Также на предприятии создан кузов для карьерного самосвала NHL (Китай) грузоподъёмностью 120 тонн. В компании отметили, что это может существенно снизить зависимость российских золотодобывающих компаний от импортных поставок. Новосибирская конструкция легче зарубежного аналога на 4 тонны (16 550 кг против 20 550 кг).
Еще одна разработка — действующий боевой робот «КилоВольт» — модернизирован специалистами «НовосибАРЗ» и «НовосибАРЗ-Сталь». Модель успешно прошла отборочный этап «Битвы роботов» в Екатеринбурге. Конструкция получила обновлённую раму, броню и компонентную базу. Напомним, робот «КилоВольт» разработан командой из НГТУ «Похитители молнии».
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске открылось производство компонентов для телекоммуникационной отрасли.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области
