Новосибирцы более 400 раз пожаловались в ЦБ на блокировку банковских карт

Жители Новосибирской области с января по сентябрь 2025 года направили в Банк России более 430 жалоб, связанных с блокировкой банковских карт или приостановкой переводов. Это почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

По ее словам, в основном на блокировку жалуется население. От предпринимателей поступили около 10% таких жалоб.

— Причины блокировок характерны для любого региона, специфики причин в Новосибирской области мы не наблюдаем. Большинство блокировок были связаны с подозрением в легализации преступных доходов и финансировании терроризма. Это причины, которые определяет 115-ФЗ, — отметила Марина Асаралиева.

Вторая распространенная причина — банк заподозрил мошенничество и пытается уберечь деньги клиента. В этом случае блокируется не счет или карта, а «замораживается» операция на 48 часов.

— Еще одна причина: банки блокируют карты людей, если видят, что они используются для мошеннических схем. Часто это карты дропперов, которые передают их преступникам для вывода и обналичивания украденных денег. Реквизиты таких карт попадают в специальную базу данных Банка России от правоохранительных органов. Банк обязан заблокировать ее владельцу доступ к онлайн-банкингу и саму карту, чтобы вывести ее из мошеннической цепочки, — комментирует первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Собеседница редакции также прокомментировала, как действовать в ситуации, когда у вас заблокировали банковскую карту. По словам Марины Асаралиевой, алгоритм будет отличаться в зависимости от причины, по которой банк заблокировал карту или приостановил операции по ней.

— Первое и самое главное действие — связаться с банком и понять, по какой из причин произошла блокировка. Специалисты банка обязаны вам ее сообщить. Если банк руководствовался 115-ФЗ, то он должен уточнить, что именно вызвало у него подозрения. Клиенту нужно будет объяснить, что это был за платеж. Если он не связан с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и карта была заблокирована ошибочно, то банк разблокирует ее самостоятельно и сообщит информацию о клиенте в Росфинмониторинг, чтобы его удалили из базы данных с отказами, — поясняла эксперт.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года жители Новосибирской области направили в Банк России более 3 тысяч жалоб, в том числе 1,9 тысячи — на банки. Особенно выросло число жалоб на блокировку счетов, банковских карт и операций, а также на приостановление дистанционного банковского обслуживания. В ноябре новосибирцы стали чаще получать уведомления из банков о блокировке при переводах между своими же счетами. Причиной тому является так называемый «антиотмывочный закон» 115-ФЗ.

При этом в августе у дропперов полицейские изъяли более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт, а также более 72 млн рублей. В Новосибирске жертвами кибермошенников чаще всего становятся мужчины.

Ранее редакция приводила примеры историй новосибирцев, которые столкнулись с блокировкой карт.