Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях

В Новосибирской области 25 сентября 2025 года состоялись командно-штабные учения, направленные на совершенствование механизмов предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных инцидентами на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В масштабной тренировке традиционно участвовали ключевые энергокомпании региона, включая Новосибирское РДУ филиала АО «СО ЕЭС», органы исполнительной власти, представителей муниципалитетов и коммунальные службы.

Специалисты «Россети Новосибирск» успешно выполнили все поставленные задачи в рамках учений, в ходе которых, по сценарию, энергетики ликвидировали смоделированные аварии на энергообъектах, возникшие в результате комплекса неблагоприятных погодных условий. В ходе учений сотрудники энергокомпании отработали действия в условиях резкого падения температуры, сильных снегопадов и шквального ветра, часто приводящих к перебоям в электроснабжении, а также навыки взаимодействия с другими участниками энергетической системы региона.

Данная общесистемная тренировка, проводимая ежегодно, является одним из заключительных этапов подтверждения готовности электросетей Новосибирской области к предстоящему отопительному сезону. С целью обеспечения надежного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 2025-2026 годов компанией была проведена масштабная подготовительная работа, охватывающая более 600 различных мероприятий.

Для оперативного реагирования на возникновение нештатных ситуаций и устранения технологических нарушений в компании полностью сформирован аварийный запас оборудования и материалов на сумму около 90 миллионов рублей, включающий в себя 85 наименований для линий электропередачи 35-110 кВ, 190 наименований для электрических подстанций 35-110 кВ, 288 наименований для распределительных электросетей 0,4-20 кВ, а также 113 резервных трансформаторов. Также проверена работоспособность 12 мобильных резервных источников питания и 296 единиц специализированной техники.

По результатам учений сотрудники еще раз продемонстрировали готовность к оперативной реакции на внештатные ситуации и обеспечению стабильной работы в зимний период.