Новосибирская сеть «Кузина» планирует продать 10 франшиз на кофейни

  • 12/09/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Сеть новосибирских кондитерских «Кузина» планирует продать 10 франшиз
Ранее в арбитражный суд области поступило заявление о банкротстве компании

В Новосибирске выставлены на продажу 10 кофеен из сети кондитерских «Кузина». Все точки расположены в Новосибирске. Бизнес продается в формате франшизы, уточняется в объявлении, размещенном на онлайн-платформе.

— Впервые за 15 лет открываем франшизу, — сообщает компания в объявлении.

Вход в бизнес — от 1,5 миллиона рублей.  Кроме того, Kuzina Business, выставившая эти объекты на продажу, предлагает в аренду два производственно-складских помещения общей площадью 700 квадратных метров. Также в аренде доступны два помещения свободного назначения площадью 970 квадратных метров.

По данным 2ГИС, в городе работает 30 заведений под брендом «Кузина». В 2024 году сеть закрыла порядка 12 точек в городе.

Компания «Кузина» была основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. В 2024 году выручка компании достигла 328 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 3,6 миллиона рублей.

С 2019 года компания допустила целую череду технических дефолтов по выпускам облигаций в обращении. В апреле 2025 ООО «Кузина» допустило фактический дефолт по выплате дохода за 23 купонный период по выпуску Кузина-БО-П02 на сумму 863 100 руб.

В начале сентября 2025 года ИФНС России №7 по Омской области подала в арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве ООО «Кузина». Причина — долг в 4 миллиона рублей. Евгения Головкова, управляющая ООО «Кузина», заявила, что сеть кондитерских работает устойчиво. Поэтому требования о банкротстве в иске она считает чрезмерными.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек. За 15 объектов мэрия планирует получить более 300 миллионов рублей.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
