ПСБ снизил процентные ставки по ипотечным программам

ПСБ пересмотрел условия предоставления жилищных займов, снизив процентные ставки на 0,4 п.п. по ряду предложений. Это коснулось как стандартной ипотеки на готовое жилье, так и военных ипотечных программ, а также услуг по рефинансированию.

Теперь приобрести квартиру на вторичном рынке можно по ставке от 17,79%. Для столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края максимальный лимит займа составит 50 миллионов рублей, тогда как для остальных субъектов Российской Федерации — 25 миллионов. Требуется первоначальный взнос от 20,01% стоимости приобретаемой недвижимости.

Военная ипотека, доступная для покупки как новостроек, так и вторичного жилья, теперь предлагается под 17,1% годовых для клиентов, получающих зарплату на карты ПСБ, и под 18,1% для всех остальных. Максимально возможная сумма таких кредитов увеличена до 2,23 миллиона рублей.

Что касается рефинансирования, то ставка по данному направлению снижена до 17,69% годовых. Здесь максимальный размер займа достигает 20 миллионов рублей, а срок кредитования — до 30 лет.

Марина Заботина, директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ, отметила, что наблюдается стабильный рост интереса к ипотечным программам. По ее словам, это не кратковременное явление, а закономерность, обусловленная как снижением ключевой ставки, так и реализацией отложенного спроса. Параллельно происходит увеличение обращений за рефинансированием от тех, кто брал кредиты по высоким ставкам. Эти заемщики сегодня имеют возможность существенно уменьшить либо ежемесячный платеж, либо общий срок выплаты займа.

Ипотечная программа «Вторичный рынок». ПСК от 18,511% до 25,931%. Ставка 17,79% годовых применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт банка, клиентов премиального пакета Orange Premium Club, партнеров сегмента «Platinum», военных пенсионеров, получающих военную пенсию на карту либо счет, открытый в банке; для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса ставка 18,49%, для остальных категорий клиентов ставка 18,39% годовых. Ставки применяются при приобретении квартиры на территории Российской Федерации за исключением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При приобретении квартиры на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса ставка 20,20%, для остальных категорий клиентов — 19,90%. Ставки применяются при условии выбора заемщиком условий кредитования со страхованием. Минимальная сумма кредита – 1 млн рублей. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, и до 25 млн рублей для объектов, расположенных в остальных субъектах Российской Федерации. Первоначальный взнос – от 20,01 до 80% (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита – от 3 до 30 лет. Кредитование с первоначальным взносом 0-20% (20% включая) возможно только для держателей зарплатных карт банка, являющихся работниками организаций оборонно-промышленного комплекса, соответствующих требованиям банка, процентная ставка – 18,49% годовых, при наличии страхования. Кредитование физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса, осуществляется с первоначальным взносом от 40,01-80% (включая оба значения). При приобретении квартиры с террасой размер первоначального взноса составляет от 30,01-80 % (включая оба значения).

«Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека». ПСК от 17,168 до 25,931%. Процентная ставка 17,1 % годовых применяется по программам «Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека» для держателей зарплатных карт банка. Для остальных клиентов процентная ставка составляет 18,1 %. Минимальная сумма кредита — от 10 % стоимости, указанной в договоре приобретения. Максимальная сумма кредита — до 2 230 000 рублей. Первоначальный взнос от 0 до 90 %, включая оба значения. При приобретении квартиры с террасой размер первоначального взноса составляет от 30,01-90 % (включая оба значения). Срок кредитования от 12 до 300 месяцев, но не более срока достижения предельного возраста пребывания на военной службе и (или) срока окончания срока нового контракта. Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной системы.

Программа рефинансирования ипотеки. ПСК от 20,521% до 33,256%. Ставка 17,69% годовых применяется для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами банка, при рефинансировании кредитов, ранее полученных на приобретение готового/строящегося жилья. Ставка применяется при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке, договора залога прав с отметкой о государственной регистрации ипотеки залога прав в пользу ПСБ. До регистрации залога прав в пользу ПСБ ставка увеличивается на 2,00%. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,10%. Сумма кредита – от 1 млн до 20 млн рублей, но не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 09.07.2026 г. ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия Центрального банка РФ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами от 1 апреля 2025 года № 3251.