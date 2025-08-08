«Новые люди» отзовут иск на Ростислава Антонова на выборах в Новосибирске

Секретарь совета реготделения партии «Новые люди» в Новосибирской области Дарья Карасева дала официальный публичный комментарий в телеграм-канале по ситуации с иском члена партии Михаила Гафарова к Ростиславу Антонову. Оба являются кандидатами в депутаты в горсовет Новосибирска по округу №6.

— Для нас принципиально важно побеждать в честной борьбе. Идеями, упорством и качеством работы, а не судами и доносами на оппонентов. … Встретилась с нашим кандидатом Михаилом Гафаровым. Завтра с утра он отзовет иск на Ростислава Антонова, чтобы он смог продолжить участие в выборах, — сообщила Карасева.

Она подчеркнула, что Михаилу Гафарову 20 лет и это его первые выборы.

— Учится на юриста. Хочет, чтобы все в стране жили по закону. Поэтому, когда увидел неточности в документах своего соперника, решил сразу пойти в суд. Но с тем, что в политической борьбе не все средства хороши, Михаил тоже согласился. Тем более, когда речь идет о самовыдвиженцах. Таких людей мы поддерживаем на выборах, когда это возможно, а не наоборот. Спасибо всем, кто привлёк внимание к ситуации. Это помогло быстро принять правильное решение, — отметила Дарья Карасева.

Напомним, иск от Гафарова в Железнодорожный районный суд об отмене регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов в горсовет Новосибирска восьмого созыва, поступил на этой неделе. Состоялось два заседания. Как сообщал Infopro54 Ростислав Антонов, 8 августа ожидалось решение суда.

По данным облизбиркома, округ №6 является одним из самых конкурентных на нынешних выборах в горсовет Новосибирска. По нему заявились 9 кандидатов.

Напомним, на участие в выборах в горсовет Новосибирска документы представили 313 человека. 293 кандидата были зарегистрированы, среди них представители партий КПРФ, «Единая Россия, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия – За Правду», «Родина», а также 26 самовыдвиженцев. 10 человек утратили статус кандидата и 10 — получили отказ в регистрации.

Выборы в городской совет Новосибирска состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года. В одномандатных округах изберут 38 депутатов областного парламента, еще 38 — по партийным спискам. Все 50 депутатов муниципального парламента будут выбраны в одномандатных округах.

Ранее редакция сообщала о том, что отказ в регистрации на выборах получили несколько кандидатов в Новосибирске.