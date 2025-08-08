Рекламодателям

«Новые люди» отзовут иск на Ростислава Антонова на выборах в Новосибирске

  • 08/08/2025, 08:39
Автор: Юлия Данилова
«Новые люди» отзовут иск на Ростислава Антонова на выборах в Новосибирске
Об этом заявила секретарь совета реготделения партии Дарья Карасева

Секретарь совета реготделения партии «Новые люди» в Новосибирской области Дарья Карасева дала официальный публичный комментарий в телеграм-канале по ситуации с иском члена партии Михаила Гафарова к Ростиславу Антонову. Оба являются кандидатами в депутаты в горсовет Новосибирска по округу №6.

— Для нас принципиально важно побеждать в честной борьбе. Идеями, упорством и качеством работы, а не судами и доносами на оппонентов. … Встретилась с нашим кандидатом Михаилом Гафаровым. Завтра с утра он отзовет иск на Ростислава Антонова, чтобы он смог продолжить участие в выборах, — сообщила Карасева.

Она подчеркнула, что Михаилу Гафарову 20 лет и это его первые выборы.

— Учится на юриста. Хочет, чтобы все в стране жили по закону. Поэтому, когда увидел неточности в документах своего соперника, решил сразу пойти в суд. Но с тем, что в политической борьбе не все средства хороши, Михаил тоже согласился. Тем более, когда речь идет о самовыдвиженцах. Таких людей мы поддерживаем на выборах, когда это возможно, а не наоборот. Спасибо всем, кто привлёк внимание к ситуации. Это помогло быстро принять правильное решение, — отметила Дарья Карасева.

Напомним, иск от Гафарова в Железнодорожный районный суд об отмене регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов в горсовет Новосибирска восьмого созыва, поступил на этой неделе. Состоялось два заседания. Как сообщал Infopro54 Ростислав Антонов, 8 августа ожидалось решение суда.

По данным облизбиркома, округ №6 является одним из самых конкурентных на нынешних выборах в горсовет Новосибирска. По нему заявились 9 кандидатов.

Напомним, на участие в выборах в горсовет Новосибирска документы представили 313 человека. 293 кандидата были зарегистрированы, среди них представители партий КПРФ, «Единая Россия, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия – За Правду», «Родина», а также 26 самовыдвиженцев. 10 человек утратили статус кандидата и 10 — получили отказ в регистрации.

Выборы в городской совет Новосибирска состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года. В одномандатных округах изберут 38 депутатов областного парламента, еще 38 — по партийным спискам. Все 50 депутатов муниципального парламента будут выбраны в одномандатных округах.

Ранее редакция сообщала о том, что отказ в регистрации на выборах получили несколько кандидатов в Новосибирске

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

2 600

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Горсовет выборы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области растет недоимка по налогам в бюджет
8/08/25 11:00
Бизнес Власть Финансы
В Новосибирске в список редких профессий вошли вулканолог и слушатель сыра
8/08/25 10:00
Общество Экономика
СГК инвестирует в надежность теплоснабжения левобережья Новосибирска
8/08/25 9:30
Бизнес
В новосибирских вузах резко выросли проходные баллы
8/08/25 9:00
Образование Общество
«Новые люди» отзовут иск на Ростислава Антонова на выборах в Новосибирске
8/08/25 8:39
Власть Политика
Суд Новосибирска рассматривает иск об отстранении кандидата в горсовет от выборов
7/08/25 19:28
Власть Политика
Перелётные птицы начали улетать из Новосибирска в начале августа
7/08/25 19:00
Общество
В Академгородке Новосибирска построят дорогу за четыре миллиарда рублей
7/08/25 18:30
Власть Город
«Усыпляют всех подряд»: в новосибирских сёлах изымают свиней из-за угрозы опасной инфекции
7/08/25 18:00
Агропром Власть Общество Экономика
В Новосибирске бизнес готов участвовать в развитии велоинфраструктуры
7/08/25 17:30
Власть Общество
Стилист Сорокина из Новосибирска раскритиковала новую школьную форму по ГОСТу
7/08/25 17:00
Образование Общество
Разработку проектов организации движения в Новосибирске завершат в 2026 году
7/08/25 16:00
Бизнес Власть Город Транспорт
Налоговая требует банкротства застройщика ИЖС из Новосибирска
7/08/25 15:00
Недвижимость
Андрей Травников обозначил задачи по устранению «цифрового неравенства»
7/08/25 14:47
Власть
Чиновнику в Новосибирске грозят миллионные выплаты по банковской гарантии
7/08/25 14:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Экс-директор «Спецавтохозяйства» в Новосибирске возместил ущерб
7/08/25 14:00
Бизнес Власть Право&Порядок
«Успей присоединиться к СВОим!»: снайпер из Новосибирска рассказал, как сибиряки служат по контракту на СВО
7/08/25 13:17
Власть
«Время героев» в Новосибирске: как ветераны СВО становятся управленцами
7/08/25 12:35
Власть
В Новосибирске вырастет количество камер, отслеживающих водителей с телефонами
7/08/25 12:21
Бизнес Власть Город
«Они что-то знают»: новосибирские застройщики начали увеличивать строительные заделы
7/08/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Популярное
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
Новости компаний
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10
Новосибирские энергетики направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей
5/08/25 10:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие
5/08/25 9:39
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов с господдержкой
1/08/25 9:50
Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
31/07/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять