В новосибирских вузах резко выросли проходные баллы

В НГУЭУ на программы высшего образования подано на 20% больше заявлений, чем в 2024 году. Бюджетные места вуз закрыл на 100%. Самый высокий балл ЕГЭ у абитуриентов, которые подавали документы в университет, — 296, сообщили в пресс-службе вуза. Самый высокий спрос был зарегистрирован по следующим направлениям обучения:

«Реклама и связи с общественностью» (284 балла).

«Экономика» (249 баллов).

«Судебная и прокурорская деятельность» (245 баллов).

«Менеджмент» (245 баллов).

Превышен плановый набор по таким программам бакалавриата и специалитета, как «Прокурорская деятельность», «Высокотехнологичный бизнес с Китаем» и «Менеджмент организации», «Финансовая экономика» и «Финансовый консалтинг и аудит», «Международная политика и бизнес».

В НГТУ НЭТИ к специфике приемной кампании 2025 года относят резкий рост высокобалльников и медалистов: в два раза больше, чем годом ранее — 606 высокобалльников и 76 медалистов.

По квотам зачислено 117 целевиков (+16 к 2024 году), 136 поступивших — дети участников СВО или сами участники (в два раза больше, чем в 2024 году).

Еще один тренд — существенный рост проходных баллов на технические специальности. В связи с этим вырос средний балл ЕГЭ у поступающих на бюджет. К примеру, на факультете «Фотоника и оптоинформатика» на 58 баллов по сравнению с прошлым годом. Для поступления на факультет автоматики и вычислительной техники «Программная инженерия» в этом году нужно было набрать 266 баллов, на «Химическую технологию» — 249, на «Электроэнергетику и электротехнику — 233.

Самый высокий проходной балл на нетехнических специальностях на «Психологии» и «Экономике» — 280 баллов.

Напомним, в новосибирских вузах на учебный год 2025/26 запланировано 15 154 бюджетных места. Это на 150 мест больше, чем было в 2024 году, и на 259 мест превышает показатель 2023-го.

В июле стало известно, что количество заявлений в вузы и колледжи Новосибирска также бьет рекорды. По данным правительства Новосибирской области, за 1,5 месяца приемной кампании колледжи и техникумы региона приняли почти 76 тысяч заявлений на обучение, из них через Госуслуги — около 52 тысяч. Это уже в два раза больше, чем за всю приемную кампанию прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска ограничат количество платных мест.