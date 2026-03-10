«Над лайнером пролетал «Шахед»: новосибирские турагенты вернулись из Эмиратов

Группа новосибирских турагентов компании «1001 тур Новосибирск» вернулась в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов. Турагент Елена рассказала, что новосибирцы летели в Россию отдельными партиями.

— Часть группы летела на Flydubai. У этой авиакомпании практически не было настроено заблаговременное оповещение, ситуация постоянно менялась. Часто улетали те, кто просто приехал в аэропорт и ждал ближайший доступный рейс, — сообщила она корреспонденту Om1 Новосибирск.

Елена летела на S7 из Фуджейры через Анталию, с дозаправкой. По ее словам, весь маршрут занял 11 часов. Следующая партия турагентов летела из аэропорта Дубая DXB.

— Над городом летали БПЛА, мы слышали взрывы, некоторые участники группы их даже видели. Прилетало в здания в самом городе. 6 марта я видела дрон «Шахед», который летел над нашим круизным лайнером в сторону города. Летел он, скорее всего, в аэропорт, — резюмировала Елена.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что группа новосибирских турагентов из компании «1001 тур» застряла в Дубае. Изначально группа отправлялась в круиз по маршруту «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Euribia. В итоге судно встало на прикол в круизном терминале Дубая — рейс был отменён в целях безопасности. При этом новосибирцы умудрялись отдыхать и посещать знаковые места, не смотря на обстрелы. 3 марта группа выходила прогуляться в Дубай и побывала рядом с отелем Fairmont Hotels and Resorts. 5 марта турагенты съездили в Абу-Даби и попали в парк Ferrari World и океанариум Seaworld. При этом турагенты сообщали, что фотографировать в городе запрещалось.

Ранее редакция сообщала о том с какими сложностями стакиваются сибиряки, отдыхающие в ОАЭ «дикарями».