Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

«Над лайнером пролетал «Шахед»: новосибирские турагенты вернулись из Эмиратов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Их доставляли домой рейсами разных авиакомпаний

Группа новосибирских турагентов компании «1001 тур Новосибирск» вернулась в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов. Турагент Елена рассказала, что новосибирцы летели в Россию отдельными партиями.

— Часть группы летела на Flydubai. У этой авиакомпании практически не было настроено заблаговременное оповещение, ситуация постоянно менялась. Часто улетали те, кто просто приехал в аэропорт и ждал ближайший доступный рейс, — сообщила она корреспонденту Om1 Новосибирск.

Елена летела на S7 из Фуджейры через Анталию, с дозаправкой. По ее словам, весь маршрут занял 11 часов. Следующая партия турагентов летела из аэропорта Дубая DXB.

— Над городом летали БПЛА, мы слышали взрывы, некоторые участники группы их даже видели. Прилетало в здания в самом городе. 6 марта я видела дрон «Шахед», который летел над нашим круизным лайнером в сторону города. Летел он, скорее всего, в аэропорт, — резюмировала Елена.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что группа новосибирских турагентов из компании «1001 тур» застряла в Дубае. Изначально группа отправлялась в круиз по маршруту «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Euribia. В итоге судно встало на прикол в круизном терминале Дубая — рейс был отменён в целях безопасности. При этом новосибирцы умудрялись отдыхать и посещать знаковые места, не смотря на обстрелы. 3 марта группа выходила прогуляться в Дубай и побывала рядом с отелем Fairmont Hotels and Resorts. 5 марта турагенты съездили в Абу-Даби и попали в парк Ferrari World и океанариум Seaworld. При этом турагенты сообщали, что фотографировать в городе запрещалось.

Ранее редакция сообщала о том с какими сложностями стакиваются сибиряки, отдыхающие в ОАЭ «дикарями»

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Россия ОАЭ Новосибирск Иран

Теги : Война в Иране

2 894
0
0
Предыдущая статья
Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности
Следующая статья
Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпания S7 Airlines поставила точку в масштабной операции по возвращению российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Последние вывозные борта прибыли в Россию 11 марта, завершив программу экстренных рейсов, которая действовала с 3 марта.

За это время воздушное судно авиакомпании шесть раз приземлялось в Новосибирске. Рейсы из Дубая и Фуджейры доставили в Толмачёво 1060 пассажиров — почти половину от общего числа вывезенных S7 россиян. Всего же перевозчик выполнил 13 рейсов, вернув на родину 2248 человек. Ещё семь бортов направились в Москву, перевезя 1188 пассажиров.

Читать полностью

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в Новосибирск прибудет вывозной рейс S7 («Сибирь») из ОАЭ. Прибытие самолета из Фуджейры ожидается вечером.

Авиакомпания также опубликовала список рейсов, которыми планирует вывозить новосибирских туристов вплоть до 12 марта. 8 марта ожидется еще один самолет из Фуджейры. Рейсы будут выполняться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки. 9-12 марта — еще ожидается четыре рейса. Они будут выполнены из Международного аэропорта Дубая (DXB) по согласованному маршруту с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

Читать полностью

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Автор: Юлия Данилова

Группа новосибирских турагентов из компании «1001 тур» застряла в Дубае. Изначально группа отправлялась в круиз по маршруту «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Euribia. Сейчас судно стоит в круизном терминале Дубая — рейс отменён в целях безопасности.

— Вне зависимости от того, на какую дату перенесут наш перелёт, нас не будут выгонять с лайнера. Мы сможем здесь проживать, питаться и продолжать пользоваться услугами, — рассказала Om1 Новосибирск турагент Елена.

Читать полностью

Фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран рассылают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В редакцию Infopro54 поступили сканы сообщения, якобы с «постановлением губернатора» Новосибирской области от 4 марта «О формировании сводных групп специалистов и добровольцев для выполнения задач в рамках международного стратегического партнёрства». Речь идет о наборе специалистов в Иран.

Судя по рассылке, её, возможно, планировали направить в компании и предприятия региона для «формирования групп добровольцев» с определенными техническими, медицинскими и военными навыками.

Читать полностью

Из Ирана в Новосибирск поставляли апельсины, киви и капусту

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году из Ирана на территорию Новосибирской области поступали овощи и фрукты: апельсины, арбузы, гранаты, капуста. В общей сложности поступила 91 партия продукции. Об этом сообщил заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Стуканов.

— В 2026 году поступили 24 партии на автотранспортных средствах. Из наименований: капуста, киви, перец, петрушка. Последняя машина из Ирана поступила на прошлой неделе, поэтому пока этот конфликт не отразился на поставке продукции в Новосибирскую область. Если конфликт затянется, то логистика поменяется и продукция будет приходить из других стран и регионов, — добавил Стуканов.

Читать полностью

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Заведующий лабораторией «Центр региональных сравнительных исследований «Россия - Центральная Азия» НГУЭУ Денис Борисов оценил войну в Иране через теорию международных отношений:

— Оставим символизм парада планет астрологам. Важнее другое: американо-израильская атака чётко подсвечивает, как меняется сама механика мировой политики.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Авто Бизнес Общество

Сезонные ограничения движения для грузовиков вводят в Новосибирской области

Общество Туризм

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Власть

Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Общество

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместе со снегом (видео)

Бизнес Власть Общество

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Мировые и федеральные новости Право&Порядок

Исполнителям теракта в «Крокусе» вынесли приговор

Бизнес

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Общество

Гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском

Бизнес

От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

Бизнес Промышленность

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Бизнес

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Промышленность

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Общество

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Финансы

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Телекоммуникации

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности