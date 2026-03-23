Более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС

В Новосибирской области выявили более 400 семей, которые решили построить частный дом и пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили депутат регионального парламента Анна Терешкова. По стране количество «замерших» строек превысило 13 тысяч.

Она отметила, что в Госдуме обсуждаются меры, направленные на помощь пострадавшим: например, запрет банкам на повышение ипотечной ставки или требование досрочного возврата кредита в связи с задержками строительства, меры поддержки, включающие компенсацию расходов и субсидии на погашение части долга. Но процесс принятия окончательного решения задерживается.

Терешкова сообщила, что на встрече инициативной группы граждан с заместителем губернатора области Романом Теленчиновым было принято решение 26 марта на парламентских слушаниях в Совете Федерации представить информацию о ситуации, сложившейся в регионе, и озвучить предложения, разработанные совместно с пострадавшими

Кроме того, в апреле на базе регионального Минстроя будет сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив от пострадавших граждан, депутатов, отраслевых экспертов и юристов.

— У многих участников ИЖС подходит к концу срок действия договоров. Банки могут через суд потребовать взыскания имущества и участков. Вопрос о предотвращении жестких мер будет проработан с руководством банков Сибирского федерального округа, а Минстрой инициирует обращение в Центробанк с предложением о пролонгации договоров без каких-либо последствий, — добавила Анна Терешкова.

Напомним, по данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

По мнению большинства экспертов, в 2026 году рынок ИЖС в России вступает в фазу стагнации после многолетнего роста. Согласно прогнозу ДОМ.РФ, ввод частных домов сократится. При этом сектор остается драйвером жилищного строительства, сохраняя долю около 60% в общем вводе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы получили право заявить требования к банкроту-застройщику ИЖС. Временный управляющий открыл прием требований к «Дримхауз Констракшн».