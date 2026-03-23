Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Недвижимость Общество

Более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В регионе будет сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив от пострадавших граждан, депутатов, отраслевых экспертов и юристов

В Новосибирской области выявили более 400 семей, которые решили построить частный дом и пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили депутат регионального парламента Анна Терешкова. По стране количество «замерших» строек превысило 13 тысяч.

Она отметила, что в Госдуме обсуждаются меры, направленные на помощь пострадавшим: например, запрет банкам на повышение ипотечной ставки или требование досрочного возврата кредита в связи с задержками строительства, меры поддержки, включающие компенсацию расходов и субсидии на погашение части долга. Но процесс принятия окончательного решения задерживается.

Терешкова сообщила, что на встрече инициативной группы граждан с заместителем губернатора области Романом Теленчиновым было принято решение 26 марта на парламентских слушаниях в Совете Федерации представить информацию о ситуации, сложившейся в регионе, и озвучить предложения, разработанные совместно с пострадавшими

Кроме того, в апреле на базе регионального Минстроя будет сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив от пострадавших граждан, депутатов, отраслевых экспертов и юристов.

— У многих участников ИЖС подходит к концу срок действия договоров. Банки могут через суд потребовать взыскания имущества и участков. Вопрос о предотвращении жестких мер будет проработан с руководством банков Сибирского федерального округа, а Минстрой инициирует обращение в Центробанк с предложением о пролонгации договоров без каких-либо последствий, — добавила Анна Терешкова.

Напомним, по данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

По мнению большинства экспертов, в 2026 году рынок ИЖС в России вступает в фазу стагнации после многолетнего роста. Согласно прогнозу ДОМ.РФ, ввод частных домов сократится. При этом сектор остается драйвером жилищного строительства, сохраняя долю около 60% в общем вводе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы получили право заявить требования к банкроту-застройщику ИЖС. Временный управляющий открыл прием требований к «Дримхауз Констракшн». 

Фото пресс-службы помощника депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Арины Кригер.

Все материалы

Рубрики : Власть Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : обманутые дольщики ИЖС

288
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске мусоровозы три дня не могли подъехать к дому из-за снежной каши
Следующая статья
Антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза

Антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза

Студенты Института искусств НГПУ выпустили серию календарей на антикоррупционную тематику. Идея этой работы принадлежит выпускнику НГПУ, военному комиссару Новосибирского района, города Оби и Кольцово подполковнику Сергею Устинову.

В работу включились студенты 4 курса ИИ во главе с профессором кафедры дизайна и художественного образования Ольгой Панченко. Их усилиями были выполнены календари на 2026 и 2027 годы. Каждая страница календарей — это взгляд одного из студентов на сложную проблему, решение которой зависит от совместных усилий государства и общества.

Читать полностью

В Новосибирске мусоровозы три дня не могли подъехать к дому из-за снежной каши

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске состояние дворовых территорий существенно осложняет доступ транспорта специальных служб. Характерная история произошла рядом с домом № 10 на улице Кошурникова. Там несколько дней не вывозили мусор.

В редакцию Infopro54 обратились жители этого дома. Они сообщили, что все контейнеры у них переполнены, а мусоровозов не видели несколько дней.

Читать полностью

Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили два иска против компании URBI GULF FZ-LLC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Дубая (ОАЭ). ООО «ДГ-Софт», находящееся под управлением ООО «ДубльГис» и разрабатывающее для него программное обеспечение, требует взыскать 239,3 миллиона рублей. Компания «ДубльГис» подала иск, требуя 13,5 миллиона рублей.

В картотеке арбитражных дел нет подробностей исковых требований. На момент подготовки материала суд еще не принял заявления к производству.

Читать полностью

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске старт планового ямочного ремонта с использованием горячих асфальтобетонных смесей ожидается во второй половине апреля. Об этом 23 марта журналистам сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

По словам Стефанова, прошедший зимний сезон был сложным для дорожного покрытия. Многочисленные переходы через ноль в начале зимы, ранний снег и переменчивая весенняя погода спровоцировали образование дефектов. Он отметил, что ближайшая неделя также не будет способствовать сохранности асфальта: дневные температуры составят около +5 градусов, ночные – около –5.

Читать полностью

На малых реках Новосибирской области ожидается подъем воды до 1,6 метра

Автор: Юлия Данилова

Вскрытие рек в Новосибирской области метеорологи ожидают в этом году на 2-5 дней позже среднемноголетней нормы (для региона водоемы обычно вскрываются во второй декаде апреля).

— Минувшей осенью реки в области были достаточно полноводны, поэтому максимальные уровни воды в этих реках ожидаются выше среднего — до 1,6 метра. Это Чумыш, Бурла, Чая, Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара. Не исключена вероятность достижения опасных отметок подтопления как прибрежных территорий населенных пунктов и приусадебных участков, так и переливы автодорог, — констатировала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Читать полностью

В Новосибирске возбудили 13 дел из-за нечищеных дорог и тротуаров

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске весна вступает в свои права: днем солнце уже пригревает по-настоящему и город постепенно освобождается от снежного плена. Но ночи пока остаются морозными, и утром тротуары, остановки и дворы покрываются плотным ледяным панцирем. Эта зима стала рекордной не только по количеству осадков, но и по гололедным явлениям.

Прокуратура Новосибирской области подвела итоги проверок содержания улично-дорожной сети в зимний период 2026 года. Как рассказали редакции Infopro54 в надзорном ведомстве, особое внимание уделялось уборке тротуаров, остановок и подходам к социальным объектам.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности